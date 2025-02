Smile Train promove visita de cirurgiões americanos ao Hospital Sobrapar para apresentar técnica inovadora voltada a bebês com fissura labiopalatina

Instituição de Campinas apresentou pacientes que tiveram melhora de voz após cirurgia, enquanto o cirurgião plástico Robert Mann, juntamente com o presidente do Conselho Consultivo Médico da Smile Train, Larry Hollier, deu uma aula à equipe sobre técnica que desenvolveu

Referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes que nasceram ou apresentam deformidades craniofaciais, o Hospital Sobrapar Crânio e Face, de Campinas (SP), foi escolhido para receber a visita do presidente do Conselho Consultivo Médico da Smile Train Global e cirurgião plástico, Larry Hollier, e do cirurgião plástico Robert Mann, nos dias 17 e 18 de fevereiro.

O Sobrapar é um dos centros de tratamento com maior experiência no Brasil no uso de técnicas cirúrgicas para recuperar a voz em pacientes com fissura labiopalatina que apresentavam a voz nasalizada (com o som direcionado mais à cavidade nasal). As técnicas são utilizadas desde 2010 e integram o protocolo cirúrgico do Hospital. Além de pacientes que já possuem voz nasalizada, são tratados também os bebês com fissura labiopalatina para reduzir os riscos de alteração da voz. Essas técnicas resultaram em melhora da voz em 92% dos pacientes operados até dois anos de idade.

Durante a visita, foram apresentados casos emblemáticos de pacientes do Hospital que tiveram restabelecida a anatomia do palato (céu da boca) após cirurgias feitas com diferentes técnicas. “A equipe conta com vários trabalhos publicados que mostram o sucesso dos desfechos ocorridos após o uso das técnicas”, explica o vice-presidente do Hospital Sobrapar, Cassio Eduardo Raposo do Amaral.

Na tarde do dia 17, Dr. Mann ministrou uma aula à equipe multidisciplinar do Sobrapar sobre a técnica cirúrgica inovadora que ele desenvolveu, especialmente voltada para bebês. No dia 18, ele também acompanhou cirurgias de fissura palatina. “O treinamento, voltado para profissionais especializados, teve como objetivo aprimorar os conhecimentos e as habilidades no tratamento de pacientes com fissura palatina. Essa iniciativa faz parte do compromisso da Smile Train em fomentar a aprendizagem e auxiliar no aprimoramento dos nossos profissionais parceiros no Brasil e no mundo”, comenta Camila Beni Ferreira, gerente sênior da Smile Train, a maior organização do mundo focada em fissuras labiopalatinas.

Mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano

O Hospital Sobrapar completa 46 anos de atividades em 2025. Em média, o hospital realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. Parceiro da Smile Train, desde o ano 2000, o Sobrapar realiza, em média, de 350 a 400 cirurgias de fissura labiopalatina por ano, com recursos recebidos da organização. A instituição é 100% Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com uma equipe formada por cirurgiões plásticos, cirurgiões craniofaciais, neurocirurgião, fonoaudiólogos, psicólogos, ortodontistas, odontologistas, otorrinolaringologistas, psicopedagogos, ortopedista, entre outros profissionais da saúde. Para mais informações acesse www.sobrapar.org.br

Sobre Smile Train

A Smile Train é a maior organização do mundo focada em fissuras labiopalatinas e capacita profissionais de saúde locais com treinamento, financiamento e recursos para fornecer cirurgia gratuita de fissura labiopalatina e atendimento multidisciplinar para crianças. A organização promove uma solução sustentável e um modelo de saúde global escalável para o tratamento de fissuras, melhorando drasticamente a vida das crianças, incluindo a sua capacidade de comer, respirar, falar e, em última análise, prosperar. Para mais informações sobre a Smile Train, acesse www.smiletrainbrasil.com.