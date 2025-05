Prefeito participa do primeiro dia do 5º Fórum Brasil de Gestão em Holambra

Crédito: Manoel de Brito

Evento sobre sustentabilidade e agenda climática internacional é um dos maiores do Brasil; Campinas será sede em 2027

O prefeito fez uma reflexão sobre o Pacto Federativo do Brasil e a distribuição de competências entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios

O prefeito Dário Saadi participou na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, da abertura da quinta edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental (FBGA), evento que acontece até o dia 23 de maio no Parque Expoflora, em Holambra, e reúne especialistas do Brasil e do exterior para discutir temas centrais voltados à sustentabilidade e à agenda climática global.

Em sua fala, o prefeito fez uma reflexão sobre o Pacto Federativo do Brasil e a distribuição de competências entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

“Sem os municípios, nós não vamos ter sucesso no enfrentamento à nova realidade do clima. Para as cidades cabem as obras de adaptação, de mitigação e as obras de drenagem, a mudança da matriz energética do transporte público, entre outras responsabilidades. O que temos hoje são empréstimos. E para que se faça investimentos nas mais diversas áreas, teria que ter, no meu ponto de vista, financiamento que não fosse empréstimo”, ressaltou.

Dário ainda disse que nos últimos anos, os municípios estão tendo excesso de responsabilidades e chamou a atenção para o desequilíbrio orçamentário. “O município continua com as atribuições, mas não tem o suficiente para investir em tudo e precisa fazer empréstimos para isso”, disse.

O discurso arrancou aplausos da plateia e foi lembrado na fala das autoridades que falaram em seguida. Também estiveram presentes representantes de instituições como João Paulo Capobianco (Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima), Marçal Cavalcanti (Presidente Nacional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente), Fernando Capato (Prefeito de Holambra), Rogério Andrade (Presidente da FBGA), Thomaz Toledo (Presidente CETESB), Ricardo Yong (Presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade), Mário Mantovani (Presidente da Fundação Florestal), Marcelo Marcondes (Presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente do Estado de São Paulo).

Na ocasião, Dário Saadi recebeu do prefeito de Holambra, Fernando Capato, a missão de sediar a sexta edição do evento, que vai acontecer em 2027. O primeiro evento do FBGA aconteceu em Campinas, em 2017.

Projetos de sucesso

No período da tarde, Dário Saadi participou como mediador da mesa de debates como presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O tema tratado foi “RMC: protagonismo no desenvolvimento sustentável e enfrentamento à emergência climática”, que teve como foco os eixos sustentabilidade e mobilidade urbana e na agenda 2023 da ONU.

Além do prefeito de Campinas, os secretários municipais do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), Braz Adegas; de Serviços Públicos, Ernesto Paulella; e o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, apresentaram projetos que estão sendo desenvolvidos e que fazem de Campinas cidade referenciada pelas ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Os programas apresentados foram o Reconecta RMC (recuperação de áreas degradadas para formação de corredores ecológicos entre os municípios), Microflorestas Urbanas, Usina Verde, PLAC (Plano Local de Ação Climática) e Rede Meteorológica Metropolitana.

FBGA

O Fórum Brasil de Gestão Ambiental é considerado um dos maiores eventos voltados à sustentabilidade no país. Este ano, a edição tem como foco os desafios e oportunidades da Agenda 2030. A programação reúne lideranças, especialistas, instituições públicas e privadas, além de representantes da sociedade civil que estão dialogando sobre temas estratégicos e complementares à agenda climática internacional.

Participam do Fórum mais de 140 palestrantes nacionais e internacionais em cerca de 30 eixos temáticos que abordam a mudança climática, segurança alimentar, energias renováveis, biodiversidade, economia circular, mercado de carbono, justiça ambiental, erradicação da fome, equidade de gênero e inovação.

A produção do evento prevê a participação de 10 mil pessoas em três dias de atividades técnicas, painéis temáticos, rodadas de negócios, exposições tecnológicas e conexões institucionais voltadas ao fortalecimento da agenda ambiental e climática.