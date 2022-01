Sobe 61% o número de crianças e adolescentes em UTI por COVID-19 no estado de SP

Doria destacou que a vacinação é fundamental para contenção dos números e proteção de crianças e adolescentes. “Os dados da Secretaria de Saúde mostram alta de 61% na hospitalização de menores de 18 anos em UTIs, nos últimos dois meses, no estado de São Paulo. Os dados evidenciam a necessidade de acelerarmos a vacinação infantil”, disse o Governador.

Em 15 de novembro do ano passado havia no estado de São Paulo 106 pacientes menores de 18 anos internados em estado grave em decorrência da COVID-19. Já no último dia 17 de janeiro, esse número passou para 171. Os números mostram uma evolução sistemática no período, com pico em janeiro.

No dia 22 de novembro de 2021, eram 109 crianças e adolescentes internados. Em 29 de novembro, 120. Em 6 de dezembro havia 114 internados, número que subiu para 125 uma semana depois e para 132 em 20 de dezembro. No dia 27/12 eram 121 pacientes com menos de 18 anos internados em UTI. Em 3 de janeiro eram 116 e no dia 10, 158 internados.

“Os dados evidenciam que a nova variante Ômicron do novo coronavírus está contaminando rapidamente nossas crianças e que a vacinação é urgente e fundamental para prevenir casos graves, internações e óbitos nessa população”, afirmou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde.

Vacinação de 5 a 11 anos

O Governo de São Paulo iniciou a imunização de menores de 12 anos no último dia 14 de janeiro, em evento no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista. A expectativa é vacinar todas as crianças e adolescentes até março.

Nesta primeira fase, serão imunizadas as crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, deficiências, indígenas e quilombolas.

Nesta segunda-feira (17), SP recebeu 258 mil doses da vacina pediátrica de COVID-19. Este é o segundo lote recebido pelo Estado. Os imunizantes começaram a ser distribuídos na manhã de ontem (18) aos 645 municípios do Estado. Com isso, a pasta estadual recebeu do Ministério da Saúde 58% das 850 mil doses necessárias para a vacinação da primeira fase da campanha. O total recebido representa 11% do público de 4,3 milhões de doses.

À medida que novas doses forem encaminhadas pelo Ministério da Saúde, os lotes serão imediatamente disponibilizados aos municípios.

O resumo com os dados epidemiológicos divulgados nesta quarta estão disponíveis na página https://issuu.com/governosp/docs/saude_sp_19-1-2022.