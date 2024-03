“Socorro em Março: Entre rodas, trilhas e tradições”

Kenda Cup, Encontro de Autos Antigos, Páscoa são alguns dos destaques para motivar uma viagem até o Circuito das Águas Paulista

Março em Socorro é marcado por uma série de eventos que transformam a cidade em um polo de atrações para todos os gostos e idades. A começar pelo Kenda Cup – primeira etapa – no dia 10 de março, um desafio imperdível para os amantes do ciclismo e aventuras ao ar livre, a cidade se enche de energia e espírito competitivo.

A Kenda Experience é uma iniciativa esportiva que organiza eventos por todo o Brasil, oferecendo aos participantes uma experiência única e completa através de percursos divididos em três níveis de dificuldade: PRO, para os mais experientes; SPORT, para os de nível intermediário; e TOUR, ideal para iniciantes ou para aqueles que desejam desfrutar da experiência de maneira mais relaxada.

Logo após, o 4º Encontro de Autos Antigos – de 22 a 24 de março – que acontece na Praça do Amanhã e é cuidadosamente organizado pelo Centro Cultural Movimento, convida entusiastas e curiosos para uma viagem no tempo. Este evento especial reúne veículos clássicos e raridades sobre rodas, criando um ambiente nostálgico e fascinante, perfeito para a apreciação da beleza e história automobilística.

A Páscoa – de 29 a 31 de março – com sua atmosfera de renovação e alegria, também tem lugar de destaque na agenda de Socorro. A cidade se veste de festa, promovendo atividades temáticas, decorações encantadoras e, claro, a deliciosa gastronomia pascoal que promete deliciar a todos os visitantes.

Para aqueles que se apaixonarem pela vibrante vida de Socorro e desejarem explorar ainda mais do que a cidade tem a oferecer, sugerimos marcar uma nova visita. Socorro é uma cidade que se reinventa a cada estação, prometendo novas descobertas e eventos únicos ao longo do ano.

Como chegar a Socorro

Acesso fácil e variado define a chegada a Socorro. Para quem vem de grandes cidades, a viagem de carro reserva paisagens naturais deslumbrantes, enquanto ônibus intermunicipais oferecem uma opção confortável e econômica. Serviços de táxi e aplicativos de transporte completam as opções, assegurando uma chegada tranquila ao destino.

De carro: Acesso pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) ou Rodovia Dom Pedro I (SP-065).

De ônibus: Linhas regulares saindo de São Paulo, Campinas e outras cidades da região.

Principais Distâncias:

São Paulo: 130 km

Campinas: 110 km

São José dos Campos: 220 km

Sugestão de Roteiro em Socorro

Nossa proposta de roteiro em Socorro é desenhada para aproveitar ao máximo a estadia, combinando aventura, cultura, descanso e compras. Inicie com atividades de aventura como rafting ou mountain bike, seguidas por uma imersão na rica gastronomia local. A tarde reserva o encanto do turismo rural, com visitas a fazendas e degustação de produtos frescos. Encerre o dia explorando o comércio local, onde artesanato, roupas e produtos regionais esperam por você.

“Socorro em Março: Entre Rodas, Trilhas e Tradições” é mais do que um convite; é uma promessa de experiências memoráveis. Planeje sua visita e deixe-se encantar pela diversidade e beleza desta cidade acolhedora.

Mais informações sobre hospedagens, gastronomia e lazer no site oficial: www.socorro.tur.br

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. A “cidade aventura” – com mais de 30 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”.