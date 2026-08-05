Soprador furtado da Prefeitura é encontrado escondido em lixeira em Santo Antônio de Posse

Equipamento foi localizado após denúncia de morador, mas o responsável pelo furto não foi identificado

A Guarda Civil Municipal recuperou, na tarde de terça-feira (4), um soprador de folhas furtado da Prefeitura de Santo Antônio de Posse.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, no bairro São Judas Tadeu. Segundo a corporação, as equipes realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo quando foram acionadas pela Central de Comunicações.

As informações iniciais apontavam que um homem ainda não identificado havia furtado o equipamento pertencente à Administração Municipal e fugido logo depois.

Os agentes iniciaram buscas nas imediações com o objetivo de localizar o suspeito e recuperar o objeto. Durante as diligências, um morador informou onde o equipamento poderia estar.

O soprador foi encontrado dentro de um saco, escondido em uma lixeira localizada no final da via.

Apesar das buscas realizadas, o responsável pelo furto não foi identificado ou localizado.

O equipamento foi recuperado e devolvido ao patrimônio da Prefeitura de Santo Antônio de Posse.

Fonte: Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12