Sorriso na Escola promove saúde bucal para os estudantes do 1º ao 5º das escolas municipais

A saúde bucal dos estudantes do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino está recebendo uma atenção especial por meio do projeto Sorriso na Escola. O projeto, que faz parte do Programa Saúde nas Escolas (PSE) dos Ministérios da Saúde e da Educação, visa promover hábitos saudáveis de higiene bucal entre crianças e adolescentes, com ações educativas e preventivas diretamente nas unidades de ensino. O projeto é realizado pela Administração Municipal e é coordenado pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Nesta segunda-feira à tarde, 18 de novembro, o Sorriso na Escola foi realizado para os estudantes da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Francisco Mamede, no Jardim Ypê I, na Zona Norte. Em Mogi Guaçu, são 24 escolas públicas de ensino infantil, além da Fundação Educacional Guaçuana (FEG), totalizando cerca de 7.820 crianças.

O diretor do CEO, Mário Sérgio Vedovello Litordi, explicou que os profissionais de saúde bucal da rede pública promovem palestras e atividades de orientação, abordando temas como a importância da escovação correta, o uso do fio dental e os impactos negativos de uma alimentação rica em açúcar. “A ação acontece o ano todo e durante as palestras, os dentistas também tiram dúvidas das crianças e enfatizam sempre a importância de práticas diárias para prevenir doenças como cárie e gengivite”, falou.

Entre as ações do programa, destacam-se a escovação supervisionada, na qual os estudantes aprendem a técnica correta de escovar os dentes com a orientação dos profissionais. “Além disso, o projeto distribui escovas e pastas de dente para garantir que todos os alunos tenham os materiais necessários para manter a higiene bucal adequada. Desta forma, a Prefeitura de Mogi Guaçu reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos mais conscientes, prevendo uma comunidade escolar mais saudável e com hábitos preventivos duradouros”, finalizou.