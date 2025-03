Idoso morre após colidir com bicicleta elétrica em parede em Santo Antônio de Posse

Na manhã desta segunda-feira (24), Benedito Donizete Turolla, de 62 anos, faleceu após colidir com uma parede enquanto conduzia uma bicicleta elétrica na Via Esperança, em Santo Antônio de Posse. O acidente ocorreu por volta das 11h15 na Rua Amaro Ortiz de Campos.

De acordo com informações fornecidas pelo filho da vítima à Polícia Civil, Benedito havia adquirido a bicicleta elétrica há apenas uma semana. Equipes de socorro, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), foram acionadas e prestaram atendimento ao idoso, encaminhando-o à unidade de saúde local. No entanto, os médicos confirmaram o óbito.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente para entender melhor o que levou à colisão. A família e amigos lamentam a perda de Benedito, que era morador da cidade.