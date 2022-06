Stock Car anuncia programação e venda de ingressos para rodada dupla no Velopark

A principal categoria do esporte a motor na América do Sul regressa a Nova Santa Rita depois de quase três anos

Já estão a venda os ingressos para o regresso da Stock Car ao Velopark, na primeira semana de julho. O tradicional autódromo gaúcho, localizado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, receberá as etapas 5 e 6 da temporada 2022 nos dias 2 e 3. O encontro também contará com a realização da quarta etapa da categoria de acesso Stock Series. A organização também anunciou a programação (confira no final do texto).

Palco histórico da Stock Car por ter sediado a corrida 500 da categoria, em 7 de abril de 2019, com vitória de Daniel Serra, o Velopark já recebeu 18 provas do campeonato. Empatado com o Autódromo Velocitta, o traçado gaúcho está no top-10 das pistas que mais receberam corridas da Pro Series. Interlagos lidera o ranking com 142 provas.

A última vez que o Velopark recebeu a Stock Car foi no fim de semana de 15 de setembro de 2019 — antes do início da pandemia de Covid-19 — com vitórias de dois campeões: Felipe Fraga, hoje no DTM, e Rubens Barrichello, que recentemente completou 50 anos.

Valores e como adquirir — Há ingressos a venda para as arquibancadas, com vista da reta principal e também com a disponibilidade de praça de alimentação. Neste setor, o valor é de R$ 100, com meia entrada a R$ 50 – as duas opções são válidas para os dois dias de evento.

Estão a venda também ingressos para o Lounge, espaço VIP que oferece vista privilegiada da largada, buffet diversificado com cardápio exclusivo, além de bebidas a vontade e visitação aos boxes. Os valores para um dia de evento são de R$ 600 (inteira) e R$ 550 (meia), e de R$ 925 (inteira) e R$ 875 (meia entrada) para os dois dias do fim de semana.

O uso de máscara facial não é obrigatório, porém estará sujeito ao decreto vigente pelas autoridades sanitárias municipais e estaduais no dia do evento. Será permitida a entrada de menores de idade de 5 a 17 anos, desde que acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, disponível neste link. As entradas também podem ser adquiridas na bilheteria do próprio Velopark, nos dias 2 e 3 de julho: Rodovia BR-386, Km 428, Nova Santa Rita (RS), sujeito à disponibilidade de ingressos.

Campeonato acirrado — Depois de oito corridas já disputadas na temporada 2022, os dois primeiros colocados no campeonato estão separados por apenas 1 ponto. Atual campeão, Gabriel Casagrande lidera com 128 tentos, contra 127 do tricampeão Daniel Serra. Rubens Barrichello, dono do título em 2014 e maior pontuador das etapas de Goiânia e do Velocitta, aparece em terceiro, com 102, seguido pelos jovens Bruno Baptista e Gaetano di Mauro, com 84 e 82 pontos, respectivamente.

Serrinha é justamente o piloto que mais venceu corridas no Velopark, com cinco triunfos (2011, 2013, 2015, 2018 e 2019), contra 3 de Cacá Bueno e 2 de Ricardo Maurício, entre os pilotos em ação na Stock Car. Felipe Fraga também soma dois triunfos, enquanto Átila Abreu, Galid Osman, Max Wilson, Diego Nunes e Barrichello subiram uma vez ao topo do pódio.

Programação no Velopark

Sexta-feira, 1º de julho

08h30 – Stock Car – Shakedown

09h00 – Stock Series – Shakedown

10h00 – Stock Series – 1º Treino Livre

12h00 – Stock Car – 1º Treino Livre

13h25 – Stock Series – 2º Treino Livre

15h25 – Stock Car – 2º Treino Livre

Sábado, 2 de julho

08h30 – Stock Car – Warm Up

09h15 – Stock Car – Classificação

10h15 – Stock Series – Treino Livre 3

11h20 – Visitação aos boxes

12h50 – Stock Series – Classificação

14h10 – Stock Car – 5ª etapa – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h45 – Stock Car – 5ª etapa – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Stock Series – 4ª etapa – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de julho

09h00 – Stock Car – Warm Up

09h45 – Stock Car – Classificação

11h15 – Stock Series – 4ª etapa – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

12h10 – Visitação aos boxes

14h10 – Stock Car – 6ª etapa – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h45 – Stock Car – 6ª etapa – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)