SUS tem recorde no recebimento de projetos para produção e inovação no país

Foto: Rafael Nascimento – MS

Na última reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, o Geceis, foram apresentados resultados importantes para o desenvolvimento de tecnologias e insumos no Brasil. O Complexo recebeu 322 projetos – um recorde para o Ministério da Saúde, mostrando a confiança do setor produtivo e de inovação na estratégia.

Desse total, 175 propostas foram para o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, o PDIL, e 147 para Parcerias de Desenvolvimento Produtivo. Segundo Gabriela Maretto, diretora do Complexo, essa nova geração de programas atraiu diversos participantes e mostrou que o Brasil pode, além de transferir tecnologia, inovar e levar avanços científicos diretamente para o SUS.

Esses projetos cobrem 13 áreas prioritárias para o SUS, incluindo emergências sanitárias, doenças crônicas e tecnologia em saúde. Para a diretora, o número de propostas e a diversidade de temas mostram que o Complexo tem potencial para dar respostas em todas as áreas prioritárias, fortalecendo o sistema de saúde para atender melhor à população.

Reportagem, Janary Damacena.

