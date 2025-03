Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse Aprova Projeto de Lei que Cria a Semana da Cultura Evangélica

Na sessão legislativa da noite desta segunda-feira, 31 de março, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse aprovou o projeto de lei que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica, o Dia Municipal do Evangélico e a Marcha para Jesus no município. A proposta, de autoria do vereador Dr. Douglas Richard Inaba (PDT), agora segue para sanção do prefeito Ricardo Cortez.

O projeto tem como objetivo divulgar a cultura evangélica por meio da realização de diversas atividades, promovendo um evento de congraçamento entre todas as igrejas evangélicas da cidade, independentemente de suas denominações.

Ao justificar a iniciativa, Dr. Douglas destacou a diversidade religiosa do Brasil e a importância do respeito à liberdade de crença, conforme previsto na Constituição Federal. “A religião no Brasil é muito diversificada e caracteriza-se pelo sincretismo. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, garantindo a livre prática religiosa no país. O protestantismo é o segundo maior segmento religioso do Brasil, representado principalmente pelas igrejas evangélicas, que reúnem aproximadamente 42,3 milhões de fiéis, o equivalente a 22,2% da população brasileira”, afirmou o vereador.

Com a aprovação na Câmara, o projeto de lei agora aguarda a análise do prefeito Ricardo Cortez, que poderá sancionar a proposta para que entre em vigor e passe a integrar oficialmente o calendário de eventos do município. A expectativa é que a Semana da Cultura Evangélica fortaleça a união entre as igrejas locais e promova momentos de reflexão e celebração para a comunidade evangélica de Santo Antônio de Posse.