Teatro sensibiliza estudantes sobre preservação da água

Escolas públicas da região estão recebendo um importante reforço na tarefa de conscientizar os estudantes sobre a preservação da natureza, especialmente dos recursos hídricos. Através da peça teatral “Água à Vista”, a Cia de Teatro Parafernália tem levado os jovens a refletir sobre o futuro de nosso planeta. No Dia Mundial da Água, lembrado no último dia 22, uma sessão especial foi realizada no Boulevard Shopping, em Mogi Guaçu, para alunos da rede pública municipal da cidade.

O espetáculo tem patrocínio da Renovias, através da Lei de Incentivo à Cultura e a iniciativa integra as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela concessionária.

A peça “Água à Vista” traz a saga de dois cientistas, acompanhados por um aventureiro, que saem em uma expedição pelos tempos terrestres em busca de resposta para atual crise da água e chegam em 2070. Nesse tempo, encontram coisas horríveis, como a guerra pela água, doenças em função da falta d’água e as poucas reservas naturais existentes são vigiadas pelo exército.

Presos em 2070 e não conseguindo achar soluções, eles se deparam com uma personagem inusitada, vindo diretamente do mundo celestial. O desenrolar da história é bem-humorado e cheio de curiosidades. A peça promove a reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente e da nossa principal fonte de vida: a água.