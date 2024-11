1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Pedreira acontecerá no sábado, 07 de dezembro

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, estará realizando no sábado, 07 de dezembro, a partir das 8 horas, nas dependências do Centro de Exposições “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”, na Praça Ângelo Ferrari, a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente.

Segundo informou o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luciano Dalto Godoi, a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente terá como tema central: “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, em conformidade com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente – 5ª CNMA.

A 1ª CMMA tem por objetivo analisar, propor e deliberar propostas com base na realidade local, e eleger pessoas delegadas para 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, nos termos da Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima n.º 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente – 5ª CNMA. A 1ª CMMA tem como tema: “Emergência Climática” e está organizada em 5 eixos: I. Mitigação; II. Adaptação e preparação para desastres; III. Transformação Ecológica; IV. Justiça Climática; V. Governança e Educação Ambiental.

Para participar o interessado deve efetuar sua inscrição até o dia 07 de dezembro, pelo e-mail: meioambiente@pedreira.sp.gov.br no link: bit.ly/conferenciapedreira e presencialmente na sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro.