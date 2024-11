Mulher transexual é vítima de injúria racial e homofobia em Mogi Guaçu

Na noite de 21 de novembro, uma ocorrência de ameaça, injúria racial e homofobia mobilizou a Polícia Militar de Mogi Guaçu. Segundo informações do boletim de ocorrência, a corporação foi acionada via COPOM para atender a um caso de desentendimento entre vizinhos.

No local, a vítima, identificada como M., uma mulher transexual, relatou que foi ofendida e ameaçada por seu vizinho devido à sua orientação sexual e às suas vestes. A situação gerou indignação e exigiu a intervenção policial para garantir a segurança da vítima e a apuração dos fatos.

As partes envolvidas foram conduzidas ao plantão de polícia judiciária, onde a delegada de plantão, formalizou o caso através do Boletim de Ocorrência. A ocorrência foi enquadrada no Artigo 20 da Lei 7.716, que trata de crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (incluindo homofobia) e no Artigo 145 do Código Penal.

O indiciado foi colocado à disposição da Justiça, e o caso segue em investigação. A ocorrência ressalta a necessidade de medidas rigorosas contra crimes de ódio e discriminação, reforçando a importância da denúncia para coibir comportamentos preconceituosos e garantir os direitos de todas as pessoas.

A polícia reforça que denúncias de injúria racial, homofobia e ameaças podem ser feitas pelo telefone 190 ou diretamente nas delegacias, garantindo proteção às vítimas e punição aos responsáveis.