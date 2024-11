Prefeitura leva imunização antirrábica para Feira Livre de Artur Nogueira

Foto Ilustrativa

Projeto “Vacina em Dia” atenderá animais de moradores de todos os bairros do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, realizará mais uma ação do projeto “Vacina em Dia” neste domingo (24). O objetivo da ação é oferecer vacinação antirrábica para os pets dos moradores que não têm condições ou meios de locomoção para levar seus animais até os pontos fixos de imunização.

A vacinação será realizada na Feira Livre da Rua Duque de Caxias, próximo à barraca de adoção de cães e gatos, das 8h30 às 11h ou até que as 100 doses disponíveis sejam esgotadas. De acordo com o departamento responsável, as senhas serão distribuídas conforme a quantidade de doses disponíveis.

Angela Pulz, secretária de Saúde, orienta que os tutores dos animais apresentem documentos pessoais (CPF e RG) e um comprovante de endereço para garantir a validação da residência. “Vale lembrar que, por se tratar de uma ação com número limitado de vacinas, a vacinação será realizada por ordem de chegada, com base nas senhas distribuídas”, explica.

Além disso, a Prefeitura alerta que condições climáticas adversas ou a reprovação do lote da vacina podem alterar os horários ou a data da ação, caso necessário.

O projeto “Vacina em Dia” tem como prioridade facilitar o acesso à vacinação antirrábica para quem não pode se deslocar até os pontos fixos, ajudando a proteger a saúde dos animais e da população.

SERVIÇO

Vacinação antirrábica – Projeto “Vacina em Dia”

Data: 24 de novembro de 2024

Horário: 8h30 às 11h (ou até acabarem as vacinas)

Local: Feira Livre da Rua Duque de Caxias (próximo à barraca de adoção de cães e gatos)

Senhas: Limitadas a 100 doses. Distribuição por ordem de chegada.

A unidade da Zoonoses está localizada na Avenida Fernando Arens, nº 631, no Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas no telefone (19) 3827-9700 – ramal 9013.