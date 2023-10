TÊNIS DE MESA EMBARCA PARA OS JOGOS ABERTOS

Mogi Mirim disputará a 85ª edição dos Jogos Abertos ‘Horácio Baby Barioni’, previstos para ocorrer de 2 a 14 de outubro, em São José do Rio Preto. São 188 municípios inscritos, sendo que as vagas são destinadas às cidades qualificadas através dos Jogos Regionais, promovidos nas oito regiões esportivas da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo.

Com o vice-campeonato por equipes no sub-21 masculino, o tênis de mesa representará Mogi na competição estadual. A parceria entre a Prefeitura, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), com o Clube Mogiano, rendeu um total de seis medalhas nos Regionais, em Mococa, no mês de julho.

Agora, o time comandado por Giovanni Brunialti Cruz, vai em busca de bons resultados com Bruno Gabriel da Silva Conceição, Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira, Vinicius da Silva Braga e Vitor Augusto Rossi Marques. A comissão técnica ainda terá Thaiane Gabriele Rossetto e Lucas Pilla Zorzetto, que também atuará como chefe da delegação que embarca para São José do Rio Preto nesta terça-feira, às 9h.

A categoria terá um total de 14 municípios. Na terça-feira, 26, representantes de Mogi Mirim estiveram no congresso técnico e acompanharam o sorteio que culminou no ingresso da cidade no Grupo B, ao lado de São Carlos, Birigui e Guarulhos.

O Grupo A tem São José dos Campos, Franca, Assis e Mirassol, o Grupo C tem Araraquara, Sorocaba e Rio Claro e o Grupo D é formado por Mogi das Cruzes, Piracicaba e Santo André. Os dois melhores avançam para as quartas de final.

Pela programação oficial, as partidas do tênis de mesa acontecerão entre quarta-feira, 4, e segunda-feira, 9. Mogi estreia na quarta, 4, às 9h15, contra Birigui, em duelo no Colégio Agostiniano São José, no Jardim Santa Catarina. Na quinta, 5, duela, no mesmo local, com Guarulhos, a partir das 9h15. O duelo com São Carlos ainda não tem horário confirmado, mas deve ocorrer na sexta, 6, também no Colégio Agostiniano. Mogi Mirim ficará alojada na Escola Municipal ‘Professor Risciere Berto’, no Solo Sagrado, em São José do Rio Preto.