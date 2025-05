Tênis de mesa intensifica treinos às vésperas da terceira etapa da LPTM

Mesmo com o feriado prolongado batendo à porta, a rotina no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Itapira segue intensa e com clima de competição. Neste domingo, dia 4 de maio, os mesatenistas da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira estarão em ação na quarta etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa (LPTM), que será realizada no Centro de Convenções de Águas de São Pedro, a partir das 8h30.

A cidade será representada por uma delegação de 15 atletas, que competirão em diversas categorias: Alan Eric Vicente, Arian Francisco Marella Cremasco, Júlio César Clementino de Souza, Lazaro Clementino de Souza Neto e Thiago Branco de Andrade da Silva disputam pela sênior; Altair Oliveira Guedes e Aylton Brandão Filho estarão no V50; Richard Nathan Souza Vilarin Rafael representa Itapira na Adulto; Thomas Oziliero Gomes compete na juvenil 1; Enzo Germano Rodrigues Lopes e Maicom Michel Soares Ribeiro Filho estão na juvenil 2; Miguel Honório Santa Luzia e Paolo de Toledo Augusto jogam pela infantil 2; Hyran Soares Martins participa na infantil 1; e Gabriel Lara Campos é o nome da cidade na mirim 1.

A treinadora Cátia da Silva está confiante e vê progresso constante nos atletas. “Esta é a terceira etapa que Itapira está indo e a expectativa é boa. Os meninos estão cada vez melhores. É um trabalho ainda novo, que começamos lá em agosto e, mesmo que as categorias deles não sejam fáceis, a gente vem vindo bem e, se Deus quiser, vamos trazer bons resultados para Itapira”, afirmou a professora.