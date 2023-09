Tensão em Santo Antônio de Posse: Bandidos encurralados com refém no centro da cidade após roubo de carreta, polícia negocia

Reportagem por Susi Baião

Uma atmosfera de tensão envolveu o centro da cidade de Santo Antônio de Posse na manhã desta segunda-feira (4), quando bandidos audaciosos roubou uma carreta na cidade de Campinas e foram encurralados pela polícia em Santo Antônio de Posse. Eles invadiram uma empresa no centro da cidade, e pegaram uma pessoa refém .

No momento, a área está sob intenso cerco policial, com a Polícia Militar tomando medidas para encurralar os criminosos enquanto trabalha em negociações para um desfecho seguro. A aeronave conhecida como “Águia” da Polícia Militar está sobrevoando a área, fornecendo apoio às equipes no solo.

A tensão que se estabeleceu na cidade, especialmente após um episódio de violência ocorrido na noite anterior. Um roubo seguido de morte resultou na perda trágica de um jovem morador da cidade, deixando a comunidade ainda mais abalada.

Ocorrência em andamento.