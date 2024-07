Tentativa de Estupro em Santo Antônio de Posse Mobiliza Guarda Municipal

Suspeitos são detidos após relatos conflitantes e busca em propriedade rural

Na noite de 18 de julho, uma ocorrência de tentativa de estupro mobilizou a Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse. Acionados pela central, os agentes se dirigiram ao local informado, onde encontraram os envolvidos.

Ao chegar, A., um dos averiguados, relatou que a vítima, C., uma mulher completamente embriagada e sem roupas, era passageira em seu carro junto com o outro indivíduo, L. Segundo ele, estavam todos fora do veículo no momento da abordagem.

A equipe da Guarda Municipal iniciou patrulhamento na área e, durante a busca, localizou os dois indivíduos dentro de uma propriedade. A mulher, C., afirmou ser vítima de uma tentativa de estupro, alegando que A. e L. haviam atentado contra sua vida. A. tentou fugir, mas foi localizado em sua residência, onde também estava o carro com os pertences da vítima.

Diante dos relatos conflitantes e das circunstâncias encontradas, todas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Jaguariúna. Os suspeitos A. e L. foram colocados à disposição da justiça para as devidas investigações e esclarecimentos.

Foto Ilustrativa