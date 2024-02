Terceira edição do Dia M será realizada no dia 2 de março no bairro Cubatão

Atividade já consolidada no município para marcar a comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Dia M chega a sua 3ª edição e dessa vez será realizado na Casa da Criança “Celencina Caldas Sarkis”, no bairro do Cubatão. Em 2022 o evento foi sediado na Praça CEU, no Istor Luppi, e no ano passado foi na quadra do bairro Barão Ataliba Nogueira.

Organizado pela Secretaria de Promoção Social em parceria com outros departamentos da Prefeitura e serviços parceiros, o 3° Dia M acontecerá das 9h00 às 12h00 na Rua Silvio Galizoni, n° 238, e contará com atrações voltadas para mulheres e também para toda a comunidade.

Haverá distribuição de pipoca, algodão doce e sorvete, brinquedos infláveis, apresentações esportivas e de dança, apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal e stands de orientações de secretarias municipais, grupos e serviços da cidade e também da Guarda Civil Municipal, que trará mais detalhes sobre a Ronda Guardiã Maria da Penha e o Botão Guardião, ambos os serviços voltados para mulheres vítimas de violência doméstica.

“Esse tipo de atividade é muito positiva porque é uma maneira da população conhecer melhor todos os serviços ofertados pela Prefeitura e também pelos parceiros. As duas primeiras edições foram um sucesso e tenho certeza que esse também será”, disse o prefeito Toninho Bellini.

Desde a primeira edição, em 2022, a secretária de Promoção Social Regina Ramil explicou que a proposta era de levar esse evento para diferentes regiões da cidade para atingir o maior número de pessoas. “Teremos atrações especificamente para mulheres, outras para crianças e adolescentes e também atividades que reúnam mães e filhos. A proposta é de reunir a comunidade e trabalhar essas orientações de maneira conjunta”, informou.

O espaço do evento é amplo e contará com tendas de proteção contra sol e chuva e os stands serão montados na área coberta. Todas as atividades são gratuitas e abertas para toda a população.