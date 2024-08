TERCEIRA RODADA DA TAÇA OURO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR SERÁ REALIZADA NESTE DOMINGO

Quatro jogos movimentam a Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futsal Amador 2024 em Jaguariúna neste domingo, dia 4 de agosto. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio do Azulão, a partir das 8h.

Pela terceira rodada da Taça Ouro, jogam Revelação x Vila Nassif, Nápoli x Olímpico, Planalto x Família Planalto e Resenha x Barcelona.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

A segunda rodada da Taça Prata será realizada no próximo dia 10 de agosto, com jogos na Roseira de Baixo e no Azulão.

Foto: divulgação