Terminal Rodoviário de Campinas recebe apresentações culturais para comemorar seus 15 anos

_Atrações se apresentam no Mezanino do Terminal na tarde do feriado de

quinta-feira (08)_

O Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo comemora 15 anos esta semana e a

Socicam, que integra a CTRC – Concessionária do Terminal Rodoviário de

Campinas, numa parceria com a Associação dos Músicos e Artistas da

Região de Campinas – AMA e com a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico e Turismo Campinas, vai oferecer aos usuários do local uma

série de apresentações musicais na tarde do feriado de Corpus

Christi, na quinta-feira, dia 08 de junho.

O Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo comemora 15 anos com

programação especial

As apresentações, que serão totalmente gratuitas, iniciam às 15h com

um espetáculo dos violinos da AMA, na sequência haverá a

apresentação da cantora Iza Toyota, que foi Tri Campeã Mundial e

Tetra Campeã Brasileira de Karaokê. Haverá ainda a apresentação do

Grupo Mitsuba Yosakoi Soran do Nipo de Campinas, que é uma mistura de

gerações, com o objetivo, preservar a cultura de seus antepassados,

passar alegria e energia do bem para o público, com senhoras acima de

50 anos, que utilizam roupas típicas japonesas. A partir das 16h30, o

músico Violonista, que atua em gravadoras e em apresentações em casas

noturnas, Gilson Macedo se apresenta antecedendo o encerramento, que

será realizado pela Banda Bodhisattvas do Som, com músicas dos anos 50

até as atuais.

Para o Gerente do Terminal Rodoviário de Campinas, Clair Valle Junior

essa parceria comemora os 15 anos do espaço, que também será palco

para outras atrações artísticas e culturais em outras oportunidades.

“A intenção é transformar o Terminal Rodoviário em um espaço cada

vez mais agradável para as pessoas, e nada mais especial do que

oferecermos apresentações musicais nas comemorações de seus 15 anos.

Essa parceria é uma das atrações que passaremos a oferecer aos nossos

passageiros e pessoas que frequentam o Terminal, e é claro que o

espaço está aberto para quem quer aproveitar o feriado com boa música

e apresentações culturais”, garante o Gerente.

Construído entre os anos de 2006 e 2008, numa área de 70 mil m², o

Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo possui 22 mil m² e atualmente

atende cerca de 14 mil passageiros entre embarque e desembarque todos os

dias, pelas 46 empresas que operam no local as 1.073 linhas

intermunicipais e interestaduais.

Serviço:

Apresentações musicais 15 Anos Terminal Rodoviário de Campinas.

Data: 08 de junho de 2023.

Horário: a partir das 15h.

Local: Rua Doutor Pereira Lima, s/nº – Vila Industrial, Campinas, SP.

Entrada Gratuita.

Programação:

– 15h – Violinistas Associação dos Músicos e Artistas da Região de

Campinas – AMA

– 16h – Cantora Iza Toyota;

– 16h30 – Apresentação do Grupo Mitsuba Yosakoi Soran do Nipo de

Campinas;

– 17h – Violonista Gilson Macedo;

– 17h30 – Banda Bodhisattvas do Som.

Movimentação feriado

A expectativa da Socicam é de que mais de 110 mil passageiros passarão

pelo Terminal Rodoviário de Campinas nos seis dias do feriado de Corpus

Christi (07, 08, 09, 10, 11 e 12/06), entre embarque e desembarque, e as

cidades mais procuradas são São Paulo, Rio de Janeiro, Praia Grande,

Belo Horizonte, Americana, São José dos Campos, Piracicaba e Poços de

Caldas.

Sobre a Socicam

Líder no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, a Socicam

é especialista em viabilizar soluções para gestão de terminais

rodoviários, aeroportuários, portuários e urbanos, sempre com foco no

bem-estar do cidadão. Com 51 anos de trajetória, é responsável pela

gestão de 120 empreendimentos em todas as regiões do país. Por mês,

são mais de 130 milhões de pessoas atendidas em todos os modais de

transporte, com mais de 5 milhões de partidas de ônibus, aviões e

embarcações.