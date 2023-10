Terminal URBANO é inaugurado

Área passou por grandes obras com construção de novo acesso para os ônibus, instalação de abrigo e reforço na sinalização

A Prefeitura de Mogi Mirim inaugurou na quarta-feira (11), as obras do novo terminal urbano da cidade. Instalado na avenida Adib Chaib, ao lado do Poupatempo, na região central, o terminal de ônibus “Família Mazon” foi projetado para receber os passageiros do transporte coletivo com mais dignidade e conforto. O local deverá receber 12 linhas de ônibus que atendem todas as regiões do município.

Além do prefeito Paulo Silva, o evento contou com a participação dos vereadores Dirceu Paulino, João Victor Gasparini, Lúcia Tenório, Luzia Cristina Cortes Nogueira, Luis Roberto Tavares, Mara Cristina Choquetta, Marcos Antônio Franco e Joelma Franco da Cunha. Responsável pela gestão do local, o secretário de Mobilidade Urbana Leandro Bordignon também recepcionou os demais secretários municipais, representantes da sociedade civil e os usuários do transporte coletivo. A cerimônia ainda contou com as apresentações de violão e violoncelo da musicista da Lyra Mojimiriana, Maria Beatriz Sobottka, enquanto o artista Renato Pizza expôs painéis artísticos intitulado “Quando ouvi as batidas do meu coração”. A exposição ficará aberta ao público até o dia 30 de novembro, das 8h00 às 17h00.

De acordo com o prefeito Paulo Silva, a iniciativa era muito aguardada pela população. “Ganhar esse espaço, em termos de mobilidade urbana, é muito importante, porque o terminal urbano irá abrigar os usuários num complexo que terá a disposição uma estrutura acolhedora, além de disponibilizar várias linhas urbanas no mesmo espaço”, destacou.

ESTRUTURA

A área que recebeu o terminal passou por uma grande obra de reestruturação na infraestrutura, seguindo o projeto arquitetônico elaborado por técnicos da Secretaria de Obras e Habitação Popular. Numa área de 591 m² – incluindo prédio e cobertura – a Prefeitura construiu plataformas de embarque e desembarque, sistemas de acessibilidade, e espaço apropriado para acolher os passageiros. Já o prédio de 200 m² contempla sanitários masculino e feminino, e com acessibilidade. Também há dois boxes, sendo um direcionado para o setor administrativo e outro para atendimento ao público, e área de serviço. Com investimento de R$ 2,8 milhões, as obras foram realizadas pela Construtora AB. Já a Secretaria de Meio Ambiente planejou e executou o plano de paisagismo.

LINHAS

O terminal deverá atender 12 linhas urbanas de transporte coletivo. A previsão é que aproximadamente 2 mil passageiros passem diariamente pelo local.

Linha

Região

01

Mirante/Maria Beatriz

03

Jardim Silvânia

04

Jardim Silvânia 02

05

Tucura/Aterrado

06

Santa Cruz/Santa Luzia

07

Santa Luzia/Santa Cruz

08

Martim Francisco

09

Linda Chaib

10

Santa Úrsula/Santa Cruz

13

Mato Dentro

14

Sol Nascente

18

Residencial Floresta

“O novo serviço de terminal é uma conquista para a população. Um local apropriado para o acolhimento dos passageiros, além de garantir o desenvolvimento do município na área de mobilidade urbana”, concluiu o secretário da pasta, Leandro Bordignon.

Família Mazon

Na oportunidade, o prefeito Paulo Silva também sancionou a Lei 6.689 de 10 de outubro de 2023 – de autoria da vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira – concedendo a denominação oficial ao terminal de ônibus de “Terminal Urbano Família Mazon”. A iniciativa é o reconhecimento de que a história do transporte coletivo em Mogi Mirim e região passa pela família de Eugênio Mazon e Sofia Idalina, carinhosamente conhecida como Dona Ica, o que originou o ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente). A empresa de Eugênio Mazon, a Viação Santa Cruz, sempre teve importância na vida econômica de Mogi Mirim, gerando empregos e renda. Representando a família, os filhos do casal Maristela Mazon Albejante, João Luiz Mazon e Marialice Mazon Toffoli, além de genros, nora e netos compareceram na cerimônia.