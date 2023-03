Teto do Osasco Plaza Shopping desaba

Carros caem dentro do estabelecimento

Segundo o Capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o desabamento do teto (onde ficava o estacionamento) atingiu um corredor lateral. Com a queda, vieram abaixo também veículos e estilhaços atingiram a praça de alimentação; também houve rompimento da tubulação de água.

O local foi isolado minutos antes em razão de um gotejamento.

A corporação informou não saber se há vítimas até o momento e afirmou que está fazendo a checagem das imagens das câmeras de segurança para verificar se algum cliente passava na área no momento do desabamento.

De acordo com o Capitão, aparentemente dois pavimentos foram afetados.

Clientes que estavam no shopping publicaram vídeos do teto caído nas redes sociais.

Nas filmagens é possível ver até uma bolsa deixada sobre uma cadeira na praça de alimentação.

Outras imagens mostram dezenas de pessoas correndo para fora do estabelecimento comercial.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência.

A prefeitura de Osasco informou que o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do estabelecimento comercial está em dia. A Defesa Civil do município está no local para analisar as possibilidades de novos desabamentos.