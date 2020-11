Thaeme e Thiago apresentam live show no Marco das Três Fronteiras, dia 04 de dezembro

No sábado, dia 04 de dezembro, a partir das 18h30, a dupla Thaeme e Thiago conseguirá matar um pouco das saudades do palco em uma live show que será realizada no Marco das Três Fronteiras, obelisco e ponto turístico localizado nas cidades de Foz do Iguaçu (PR), Puerto Iguazú e Presidente Franco, divisa territorial entre Brasil, Argentina e Paraguai, respectivamente.

“Esse lugar é lindo e especial. O Paraná é o estado em que a dupla foi lançada, por isso temos um carinho e um amor muito grande pela região”, conta Thaeme. “Além do Brasil, temos muitos fãs na Argentina e no Paraguai, inclusive o clipe da música ‘Bem Feito’, um dos nossos grandes sucessos, foi gravado e Buenos Aires”, fala Thiago.

O repertório do show viajará pelos nove anos da dupla. “Com toda certeza vamos cantar os grandes sucessos da dupla e as novas músicas do DVD QUÍMICA que a gente vem lançando desde o início do ano”, adianta Thaeme. “Vamos cantar também algumas músicas mais lado B, que os fãs sempre pedem, e algumas versões de clássicos da música sertaneja não irão faltar! Como estaremos no Marco das Três Fronteiras, não deixaremos de homenagear nossos irmãos da Argentina e do Paraguai”, conclui Thiago.

Ao todo serão três horas e meia de apresentação que será transmitida no canal oficial da dupla no YouTube (www.youtube.com/thaemeethiago) e pela TV Brasil (https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar). Serão disponibilizados também ingressos limitados para quem quiser assistir ao show presencialmente. A organização manterá todos os cuidados necessários para a prevenção à covid-19, a fim de obedecer às normas e às recomendações dos órgãos de saúde, seguindo todos os protocolos.

Este evento terá um gostinho especial para Thiago que acaba de se recuperar do Covid-19. “Quando recebi a notícia foi um choque, porque você nunca acha que vai acontecer com você. Graças a Deus os meus sintomas foram só dores no corpo e na cabeça, não tive a parte respiratória afetada. Mesmo assim, cheguei a ficar internado por quatro dias e tomei morfina para amenizar as fortes dores. Mas agora já estou zerado e pronto para arrasar na live do dia 4”, finaliza.

Serviço:

Live da dupla Thaeme e Thiago no Marco das 3 Fronteiras

Local: Marco das 3 Fronteiras – Brasil

Data e horário: sexta-feira, 4 de dezembro, a partir das 18h30

Happy hour: a partir das 17h30

Funcionamento do atrativo: não abrirá para a visitação turística