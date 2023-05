Thiago Vivacqua acredita que adaptação rápida ao carro pode fazer toda a diferença na estreia pela Porsche Endurance Series neste fim de semana

Etapa de abertura do campeonato de corridas longas da Porsche será em Interlagos no sábado (13). Piloto luso-brasileiro terá companhia de Rodrigo Mello na sua estreia com os carros de corrida mais produzidos do mundo.

A temporada 2023 começará neste fim de semana para o piloto Thiago Vivacqua. No sábado (13), Thiago estará ao lado de Rodrigo Mello para a disputa da primeira etapa do Porsche Endurance Series, o campeonato de corridas longas da Porsche Carrera Brasil. Após disputar a DTM Trophy na Europa na temporada passada, Vivacqua vai adicionar mais um carro de peso ao seu currículo: o Porsche GT3 992. O primeiro desafio será na tradicional pista de Interlagos, em São Paulo (SP), que também recebe a terceira e última etapa em novembro.

Para o piloto de 25 anos, a chave para o sucesso pode ser a rápida adaptação ao carro, que tem ABS e controle de tração, como o carro pilotado na Europa, o que pode facilitar a evolução ao longo dos treinos. “O carro, a princípio, não tem muito segredo. Pela experiência que eu tive no GT4, ele é bem mais rápido do que o GT4, mas não é aquela dificuldade toda de adaptação igual ao Stock Car, que era um carro totalmente diferente. É um carro que tem ABS, controle de tração e toda essa eletrônica que permite a você conhecer o carro e evoluir mais rápido. É um carro novo para eu colocar de experiência na minha carreira”, disse o piloto que disputou a DTM Trophy na Europa em 2022.

“Interlagos é uma pista que eu conheço bem, mas que todo mundo também conhece. Eu tenho referências muito boas para poder trabalhar ali e o Rodrigo tem bastante conhecimento também. Acredito que vamos evoluir treino a treino e o foco é justamente: ter um primeiro contato bom com o carro nos treinos de quinta-feira, adaptar o mais rápido possível porque na sexta-feira só tem uma sessão de treino e depois a classificação”, completou.

Em 2022, Vivacqua disputou a DTM Trophy na Europa e algumas etapas da Stock Car no Brasil. Em 14 corridas na temporada europeia, o piloto alcançou seis pódios, conquistou duas pole positions e terminou o campeonato na quarta colocação.

“Quero agradecer ao Rodrigo pela oportunidade e também a empresa de tecnologia a INP Módulos de São Paulo por acreditar e me patrocinar nesta jornada e a Simpad e a Infinity pelo apoio”, disse Vivacqua, que vai dividir a pilotagem do Porsche GT3 992 #29.

Para o campeonato de três etapas, duas delas estão definidas e serão em Interlagos, em São Paulo. A primeira, no dia 13 de maio, terá duração de 300 Km e a última com duração de 500 Km prevista para o dia 18 de novembro. A segunda etapa está programada para o dia 3 de setembro em praça a ser definida.

Na etapa de abertura do campeonato Endurance os pilotos já foram para a nesta quinta-feira (11) com sessões de treinos extra, opcional e livre. Na sexta-feira (12), apenas mais uma sessão de treino livre na parte da manhã e a classificação na parte da tarde. No sábado (13), o dia é voltado para a corrida que tem duração de 2h30, com largada prevista para 15h35. A Porsche Carrera Brasil tem transmissão ao vivo pelos canais da categoria, Band e Sportv.

Programação da primeira etapa Porsche Endurance Series em Interlagos (Carrera 992):

Sexta-feira, dia 12

10h15 – Treino livre 2

14h30 – Classificação

Sábado, dia 13

14h – Visitação de boxes

15h – Box aberto

15h15 – Formação do grid

15h35 – Volta de apresentação

15h38 – Largada (2h30)

Calendário Porsche Endurance Series 2023:

1ª Etapa – Interlagos – 13 de maio

2ª Etapa – A DEFINIR – 10 de setembro

3ª Etapa – Interlagos – 18 de novembro