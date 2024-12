Tiro de Guerra de Pedreira tem novo Chefe de Instrução

Na noite desta quinta-feira, 19 de dezembro, foi realizada no Plenário da Câmara Municipal, a solenidade de Passagem de Chefia do Tiro de Guerra 02-093 “José Alberto de Camargo” de Pedreira, entre o 1º Sargento Bruno Carvalho de Araújo, que esteve comandando a instrução nos anos de 2023 e 2024, e o Sargento Samuel Brezolin.

A solenidade contou com as presenças do Prefeito Fábio Polidoro, que também responde como Diretor do Tiro de Guerra, Presidente da Câmara José Luis Nieri, vereador Jedson Panegassi, Secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio Aparecido de Santi, além de familiares, incentivadores e ex-atiradores e cabos do Tiro de Guerra de Pedreira.

O Prefeito Fábio Polidoro agradeceu em nome da população pedreirense ao 1º Sargento Bruno Carvalho de Araújo pelos serviços prestados como Chefe de Instrução do Tiro de Guerra. “Desejo boas vindas ao Sargento Saumel Brezolin como novo responsável pela instrução aos jovens selecionados para o ano de 2025”, enfatizou na ocasião o Prefeito de Pedreira.

Durante a transmissão do cargo de Chefe de Instrução, o 1º Sargento Bruno Carvalho de Araújo realizou a entrega da Chefia do Tiro de Guerra ao Sargento Samuel Brezolin. “Desde que recebi a missão de chefiar o Tiro de Guerra da cidade de Pedreira, sempre tive a intenção de passar todo o meu conhecimento, valores e servir de exemplo para os jovens, espero ter influenciado e participado na formação do caráter de meus cabos e atiradores, o bem mais precioso da Sociedade Pedreirense”, ressaltou o 1º Sargento Bruno.

Ao final, os presentes a solenidade cumprimentaram o ex-chefe de instrução, 1º Sargento Bruno, e também o novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira, Sargento Samuel Brezolin.