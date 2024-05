Torne o Dia dos Namorados uma ocasião lucrativa para o seu negócio!

Comerciante, com a proximidade do Dia dos Namorados, é hora de preparar sua loja para atrair casais apaixonados em busca de presentes especiais!

Se você já está planejando algo especial, excelente! As sugestões desta mensagem irão ajudá-lo a impulsionar ainda mais as vendas, oferecendo produtos e serviços que encantem os clientes.

Agora, se ainda não sabe por como começar, não se preocupe! Ainda há tempo para implementar estratégias e garantir um Dia dos Namorados de sucesso, onde todos encontrarão o presente perfeito para celebrar o amor.

Recentemente, tive acesso a um documento muito bem elaborado pelo SEBRAE e retirei algumas dicas que considero importantes e desejo compartilhar.

Estou me referindo à ferramenta 5W2H, uma técnica utilizada para a gestão e organização de tarefas dentro de projetos ou processos de melhoria contínua. Ela é estruturada em torno de sete perguntas fundamentais que ajudam a definir as etapas de um plano de ação. Cada letra e cada número, na sigla 5W2H, representa uma dessas perguntas essenciais:

What (O que será feito?) – Define o objetivo ou a tarefa específica a ser realizada.

Why (Por que será feito?) – Esclarece a justificativa ou a necessidade da tarefa.

Where (Onde será feito?) – Indica o local onde a atividade será executada.

When (Quando será feito?) – Determina o tempo ou o prazo para a realização da tarefa.

Who (Por quem será feito?) – Atribui responsabilidade a quem faz a tarefa.

How (Como será feito?) – Descreve o método ou o processo para executar a tarefa.

How much (Quanto custará fazer?) – Estima o custo associado à realização da tarefa.

Para se aprofundar nessa ferramenta, você poderá baixar um PDF muito útil no endereço: https://l1nq.com/7j6vX ou no site Sebrae.com.br

Para este Dia dos Namorados, um aspecto crucial será a integração entre o online e o offline. Estima-se que até 2025, o e-commerce crescerá 42% no Brasil, representando quase 39% do crescimento total das vendas, no varejo. Portanto, é fundamental aproveitar os canais virtuais e físicos em prol dos resultados de seu negócio. Separe alguns produtos e envie pelo WhatsApp de seus clientes para que eles se lembrem de você, na hora da compra.

Converse com seus vendedores e explique, detalhadamente, os produtos a serem vendidos. Hoje, todos procuram a opinião de especialistas. Além de satisfazer o cliente, sua marca será lembrada e, possivelmente, indicada para outras pessoas.

Utilize e abuse da divulgação de fotos de produtos e serviços que valorizem sua marca nas redes sociais. Observe as tendências do momento e não tenha medo de usar hashtags, GIFs, memes, fotografias de qualidade e vídeos. Todos eles têm muito mais engajamento do que textos para a maioria dos negócios, especialmente, para quem trabalha com moda, com produtos de beleza e com acessórios.

E, por fim, o mais importante: interaja com seu público. Não basta apenas postar nas redes sociais e não interagir com o público. Isso dá a impressão de que não tem importância. Responda e curta os comentários. Mais de 80% dos clientes esperam alguma resposta dentro de 24 horas. Portanto, demonstre carinho, respeito e cuidado aos seus clientes. Esteja sempre conectado.

Adote uma dessas dicas e tenha um Dia dos Namorados lucrativo. Tenha uma ótima semana!

Nelson Theodoro Junior