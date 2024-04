Traficante de Drogas Detido Após Perseguição Policial em Jaguariúna

Na madrugada do dia 19 de abril, uma equipe em patrulhamento preventivo ostensivo pela Av. Prefeito Laércio José Gothardo, em Jaguariúna, avistou uma motocicleta CG Titan prata com dois ocupantes. O condutor, ao perceber a presença da viatura, acelerou a moto em uma tentativa de fuga, mantendo a mão na linha da cintura, levantando suspeitas.

A equipe policial iniciou o acompanhamento e deu ordem de parada, com os sinais luminosos e sonoros ligados, porém o condutor não obedeceu. Uma perseguição teve início, atravessando diversas ruas do município, até que, pela Rodovia João Beira, próximo ao acesso à Rodovia 340, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu. Enquanto a passageira permaneceu no local, o condutor se levantou e empreendeu uma fuga a pé, segurando um saco plástico que, posteriormente, arremessou no canteiro central.

Os policiais conseguiram abordá-lo em seguida e realizaram uma busca pessoal, não encontrando nada ilícito. Porém, ao verificar o objeto que ele havia arremessado, constatou-se que havia 16 pedras de crack e 32 pinos de cocaína dentro do saco plástico.

O acompanhamento da motocicleta foi feito por outras equipes e pela ROMU de Jaguariúna. As partes foram conduzidas ao Departamento de Polícia, onde o motociclista permaneceu preso e a droga foi apreendida.

Esta ação representa mais um importante golpe contra o tráfico de drogas na região, demonstrando a eficiência e a determinação das forças policiais em combater esse crime.