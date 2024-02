Traficante é indiciado em Mogi Guaçu após apreensão de cocaína

Da Redação

Na manhã de hoje, 07 de fevereiro, um indivíduo identificado como D. H. M.R. foi indiciado por tráfico de drogas em Mogi Guaçu, após uma operação policial que resultou na apreensão de 13 pinos de cocaína.

A ação teve início quando uma equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Oswaldo de Carvalho, no bairro Itacolomy 1. Durante o percurso, os policiais avistaram um indivíduo agachado na via, próximo a uma motocicleta vermelha. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo que estava na motocicleta tentou fugir, enquanto o outro indivíduo tentou sair do local.

Após abordagem, foi realizada uma revista pessoal no indivíduo agachado, momento em que foram encontrados dois pinos contendo substância análoga à cocaína em seu bolso traseiro. Em seguida, os policiais verificaram o local onde o suspeito estava agachado e encontraram mais 11 pinos idênticos aos encontrados em sua posse.

Considerando o terreno extenso e com casas abandonadas na área, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que enviou uma equipe com cão de faro para realizar buscas no local. Contudo, nada mais de ilícito foi encontrado durante a operação.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi repassada ao Delegado que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência, liberando o suspeito para responder em liberdade.

Destaca-se que o indivíduo possui um histórico criminal extenso, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Sua última prisão ocorreu há uma semana, quando foi liberado durante audiência de custódia.

O combate ao tráfico de drogas continua sendo uma prioridade para as autoridades locais, visando garantir a segurança e o bem-estar da comunidade de Mogi Guaçu.