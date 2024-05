Tráfico de Drogas Preso em Cosmópolis: Uma Noite de Apreensões

Na noite de 10 de maio, as autoridades policiais de Cosmópolis desencadearam uma operação que resultou na prisão de um indivíduo envolvido no tráfico de drogas. O suspeito, identificado como V., foi detido em sua residência após uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas no local.

A equipe policial, em patrulhamento ostensivo e preventivo, recebeu a informação de que na residência de V. havia cultivo de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. O odor forte e o intenso fluxo de pessoas corroboraram com a denúncia, levando as autoridades a agirem prontamente.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram diversas plantas de aspecto similar à cannabis sativa, dispostas em vasos no quintal da residência. V. foi encontrado próximo às plantas e, ao ser abordado, admitiu o cultivo tanto para consumo próprio quanto para venda.

Durante a revista na residência, foram encontrados diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, incluindo embalagens plásticas, uma balança de precisão, tesoura, uma quantia significativa de dinheiro em espécie, além de uma estufa artesanal utilizada para germinação das plantas. No total, foram apreendidos 19 pés de maconha, 22 mudas, além de porções prontas para comercialização, totalizando cerca de 1,959kg da substância.

Após a apreensão do material ilícito, V. foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência por Tráfico de Drogas. A residência foi preservada para perícia, e uma equipe especializada compareceu ao local para análise dos materiais apreendidos.

A ação policial demonstra o comprometimento das autoridades de Cosmópolis em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.