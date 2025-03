Trânsito de Artur Nogueira altera sentido da Rua Ernesto Tagliari para mão única

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Trânsito, anuncia que a Rua Ernesto Tagliari passará a ter sentido único de circulação no trecho entre as ruas João Pulz e Luciano Antonio Carmona. A alteração entrará em vigor a partir desta quarta-feira (19) e tem como objetivo melhorar a segurança viária e organizar o fluxo de veículos na região.

A decisão foi motivada pelo intenso movimento de carros na via e pelo risco de acidentes no cruzamento com a Rua João Pulz, onde muitos motoristas fazem a conversão sem a devida atenção. Atualmente, a Ernesto Tagliari é de mão dupla, o que aumenta a possibilidade de colisões e situações de perigo. A mudança para mão única busca reduzir esses riscos e tornar o trânsito mais fluido e seguro.

O secretário responsável pelo Departamento de Trânsito, Roberto Daher, lembra que a via está localizada ao lado da Lagoa dos Pássaros, um espaço amplamente utilizado pela população para caminhadas, passeios e práticas esportivas.

Com a nova configuração do trânsito, espera-se que a segurança de pedestres e ciclistas seja reforçada, garantindo mais tranquilidade para quem utiliza a área de lazer.