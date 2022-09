UBS Zaniboni I realiza ação de aferição de pressão e de glicemia capilar

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Zaniboni I irá promover ações para aferição de pressão e de verificação de glicemia capilar para os moradores que pertencem a esta região. A primeira será na próxima segunda-feira, 26 de setembro, no período das 8h30 às 10h, enquanto as outras duas estão agendadas para os dias 24 de outubro e 7 de novembro.

Na ocasião, também haverá atendimento gratuito para a comunidade de checagem de circunferência de cintura, altura e peso, além da aferição da pressão arterial e verificação de glicemia e ainda orientações relativas à saúde.

A ação será realizada pelos alunos do 1º ano do curso de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMFM), que já executam atividades educativas junto à comunidade. Este trabalho começou no primeiro semestre de 2022 e faz parte da grade curricular das aulas da disciplina de Nutrição.

De acordo com a direção da Franco Montoro, a atividade é um complemento curricular fundamental à formação acadêmica, pois contribui para a capacitação dos alunos no que se refere ao conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) abrindo-lhes possibilidades de experiências relevantes na área.

O endereço da unidade é Rua Cineu Ravagnane, 322/404, Jardim Zaniboni I. Mais informações pelo telefone (19) 3831.4929.

Ação

Aferição de Pressão Arterial e de Verificação de Glicemia Capilar

Local: Unidade Básica de Saúde (UBS) Zaniboni I

Dias: 26 de setembro, 24 de outubro e 7 de novembro

Horário: 8h30 às 10h

Endereço: Rua Cineu Ravagnane, 322/404, Jardim Zaniboni I.

Telefone: (19) 3831.4929