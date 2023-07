Última semana do Festival de Inverno de Amparo terá César Menotti e Fabiano, Bruno e Barreto, Sâmi Rico e Orquestra Rock

A última semana do Festival de Inverno de Amparo trará apresentações imperdíveis de César Menotti e Fabiano, Bruno e Barreto, Sâmi Rico e a emocionante Orquestra Rock. O evento tem atraído uma multidão de pessoas para a cidade, consolidando-se como o maior do interior de São Paulo. A programação, que começou na segunda-feira e irá até o dia 23 de julho (domingo), está repleta de música, contando com a participação de artistas renomados nacionalmente e valorizando os músicos e artistas locais, fortalecendo assim a cultura regional.

Amparo está preparada para receber turistas, visitantes e moradores, com investimentos em segurança, incluindo a utilização de mais de 400 câmeras de monitoramento em vários pontos do município, além do apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e seguranças.

O evento se destaca pela criação de áreas “instagráveis”, onde os visitantes podem tirar fotos e registrar os momentos especiais vividos durante os shows e atividades culturais, destinadas a todas as idades. Na área gastronômica, localizada dentro da estação, há um local dedicado aos produtores rurais de Amparo, que estão expondo e comercializando seus produtos feitos na cidade.

Além de proporcionar cultura, alegria e entusiasmo ao público, o festival também possui um propósito solidário. Tendas foram montadas em quatro pontos do evento para receber doações de roupas e alimentos perecíveis, que serão destinados a instituições de caridade. Dessa forma, o evento não apenas celebra a música e a arte, mas também promove a solidariedade e o cuidado com o próximo.

Com uma programação diversificada e uma energia contagiante, o Festival de Inverno de Amparo encerra sua edição no próximo domingo, deixando uma marca na memória dos participantes e fortalecendo o espírito cultural e solidário da cidade.

Veja a programação da última semana do Festival de Inverno de Amparo.

Dia 18/07 – Terça

Música: “Workshop de Violino e Violoncello”

Professor: Luiz Amato e Adriana Holtz

Horário: 14h00

Local: Escola das Artes – Rua Luis leite – nº 232

Inscrições: 3807-2144

Música: “Duo Sotaque Brasileiro – Violões da Minha Terra”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Banda Jazz O’tone”

Horário: 20h00

Local: Palco Concha Acústica

Dança: “Da África ao Brasil” – Academia Rítmo Total

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Dança: “A VIAGEM” Studio de Dança Dueto

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 19/07 – Quarta

Música: “Tiago Gotardelo”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Show Musical com Luiz Amato e Adriana Holtz e participação especial do quarteto de cordas dos professores da Escola das Artes”

Horário: 20h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: Adriana Voltan – “Entre o Samba e o Samba Canção”

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Dança: “OPTCHÁ! Festa Cigana”- Academia Ponto da Dança

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 20/07 – Quinta

Música: “Ouvindo as Estrelas” – Mestres e mortais da música brasileira.

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: MPB “Música pra balançar” com Ópera Prima

Horário: 20h30

Local: Palco Concha Acústica

Música: “Eliete & Banda” – Vem pra Cá

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Apresentação dos Projetos e Programas da Escola das Artes da Estância de Amparo”

Ballet Infantil: Professora Adriana Spinelli

Coral: Professora Daniela Lino

Orquestra de Câmara: Maestro Rinaldo Zamai

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 21/07 – Sexta

Música: “Acústico Som BR”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “HARMONICS” – ORQUESTRA ROCK

Horário: 20h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: “Mayára Góis” – Desapaixonar

Horário:19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “BRUNO & BARRETO”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 22/07 – Sábado

Música: “Jubileu Jazz Band” – ITINERANTE

Horário: 16h00

Endereço: ATRAÇÃO ITINERANTE

Música: “Diego Alone One Man Band”

Horário: 12h00

Local: Palco Mogiana

Música: “L’Italiano Vero” – Voce D’Itália

Horário: 14h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Duo Sotaque Brasileiro – Sucessos da MPB”

Horário: 17h00

Local: Palco Mogiana

Música: “Lucas & Matheus” cantando inspirações do passado ao presente.

Horário: 19h00

Local: Palco Mogiana

Música: “In Jazz e Bossa”

Horário: 20h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Louvores e Adorações”

Grupo de Louvores do COPLAN – Igrejas de Amparo

Horário: das 14h00 as 22h00

Palco: Palco Concha Acústica

Música: “Reciclando MPB”

Horário: 16h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Grupo de Metais de Jaguariúna”

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “ORQUESTRA ROCK”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 23/07 – Domingo

Música: “Bandinha Jazz Itinerante” – ITINERANTE

Horário: 16h00

Endereço: ATRAÇÃO ITINERANTE

Música: “Senate & Samuka”

Horário: 12h00

Local: Palco Mogiana

Música: “Pedro Bernardo ao Vivo”

Horário: 16h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Três Ases” conversa entre cordas

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Coletivo Mulher”

Horário: 17h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: “De repente anos 80 retorno” da BANDA VINTAGES”

Horário: 20h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: “ORQUESTRA AMPARENSE DE VIOLA CAIPIRA”

Regência: Mazinho Quevedo

Horário: 14h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “LUCAS & BRENO”

Horário: 16h30

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “SAMI RICO”

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “CÉSAR MENOTTI & FABIANO”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

Exposição: “Artes Plásticas”

Local: Pinacoteca Dr. “Constâncio Cintra”

Endereço: Praça Pádua Salles

Horário: de segunda à sexta-feira das 16hs às 22hs / aos sábado e domingos das 12hs às 22hs

Artistas: “Sandra Scavassa – Eu sou Mulher”, “Marcos Paulo Ferreira – Ponto de Vista”, “Maria Fernanda Poppi – Mulheres Amanaci”, “Alex Orsetti – Formas Fulgases”, “Claudimar Rondini – Desenhos Realistas” e Convidados.

Exposição Internacional de Fotografia Permanente

Nome da Exposição: 1st Brazilian International Photography Circuit

Organizado pela primeira vez no Brasil, o circuito mundial de fotografia recebeu 4500 imagens de 453 artistas de 59 nacionalidades diferentes. Com reconhecimento das principais federações de fotografia, o “Brazilian Circuit” é composto por cinco Salões Internacionais de Arte Fotográfica, realizados em território nacional: o 41º Salão do Foto Cine Clube Bandeirante de São Paulo; o 26º Salão do Cine Foto Clube de Amparo; o 3º Salão do Grupo Amigos da Fotografia de Ribeirão Preto; o 1º Salão do Candango Fotoclube de Brasília e o 1º Salão do Foto Clube Rio Preto e Branco de São José do Rio Preto.

O concurso distribuiu 695 prêmios, entre medalhas e menções honrosas, divididos em três categorias: Open Color, Open Monochrome e Creative Image. Composta por 180 fotografias premiadas, a exposição apresenta os vencedores nos cinco salões que compõe o 1st Brazilian International Photography Circuit. Países como Brasil, China, Índia, Indonésia, Inglaterra, Taiwan e Turquia e estão entre os principais premiados.

Praça de Alimentação e Espaço da Associação dos Produtores de Cachaça de Alambiques do Circuito das Águas Paulista APCCAP

(de Segunda a Sexta-feira) das 17h às 22h

(aos Sábados e Domingos) das 12h às 22h

Local: Praça Pádua Salles

Espaço Recreação

Sábados e Domingos das 14h às 20h com atividades recreativas

Local: Espaço de Recreação Histórias Infantis

Atividades Recreativas: “BRINCANDO COM A TATA” (Jogos, Brincadeiras e Contação de História)

Coordenação Geral: “Thais Falleiros”

Horário: (Sábado) das 16h às 18h e (domingo) das 16h às 18h

Local: Espaço de Recreação Histórias Infantis