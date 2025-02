UNASP recebe secretário de Turismo do estado de São Paulo

O secretário Roberto de Lucena (centro) posa com outras autoridades. Foto: AICOM

O UNASP recebeu, nesta segunda (03), o secretário de Turismo do estado de São Paulo, pastor Roberto de Lucena. O representante do governo visitou o campus Engenheiro Coelho para conhecer o Museu de Arqueologia Bíblica (MAB).

Também fizeram parte da visita autoridades religiosas de diversas denominações, além de representantes do governo Municipal, como o prefeito Pedro Franco, o vice-prefeito Gilberto Garcia e os secretários municipais de Cultura e Educação.

Inaugurado em 2023, o espaço foi incluído no Guia Turístico Evangélico de São Paulo. A publicação foi lançada no fim de 2024, destacando a cultura, os museus, os eventos e demais atrativos religiosos para visitação no estado.

Valorização da educação cristã

O reitor do UNASP, doutor Martin Kuhn, destacou a importância do museu para o UNASP. “Nós inauguramos este museu porque a palavra de Deus permanece para sempre. Em nosso país, ela é exaltada de muitas formas, mas o MAB traz uma espécie de lar para ela”, explica.

O secretário também exaltou a presença da instituição no estado de São Paulo. “Agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. O UNASP é um motivo de orgulho para o estado de São Paulo”, expressa.

Reforçando o perfil confessional, o doutor Martin valorizou a produção científica do UNASP. “Existe um valor especial em ter um museu na entrada de uma universidade. A ciência se mistura com a fé, e comprova a fé”, resume.

“Uma instituição confessional, que produz ensino de altíssima qualidade, o que ela representa para São Paulo e para o Brasil é essencial”, finaliza Roberto. O secretário ainda conheceu as instalações da Rádio UNASP e concedeu uma entrevista sobre o turismo religioso no estado de São Paulo.

Turismo no Museu de Arqueologia Bíblica

Durante a visita, o doutor Rodrigo Silva, idealizador e arqueólogo responsável pelo MAB, destacou a marca de mais de 104 mil visitantes recebidos pelo museu em seu primeiro ano de existência. “São 104 mil visitantes registrados no sistema, além de centenas de grupos que participaram de visitas especiais”, explica.

O doutor Rodrigo Silva guiou a visita das autoridades ao Museu. Foto: AICOM

Com cerca de 3 mil peças originais e dezenas de réplicas, a exposição fixa do museu narra mais de quatro mil anos de história por meio de uma linha do tempo, que divide as fases desde o Bronze Antigo até o período Bizantino.

Além da parte interna, o MAB também tem o “Jardim da Bíblia”, que conta com diversas espécies de árvores e objetos com significados bíblicos.

Fonte: Unasp Notícias

Texto: Victor Bernardo