Unicamp apresenta projeto do Centro de Doenças Tromboembólicas (CDT) nesta sexta, 18

O Hemocentro da Unicamp realizará nesta sexta-feira (18), às 9h30, a apresentação oficial do projeto criado para encontrar soluções para o diagnóstico e o tratamento de doenças tromboembólicas. A apresentação, que contará com o deputado Edmir Chedid (União) e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, será realizada por meio do Centro de Doenças Tromboembólicas (CDT).

De acordo com o parlamentar, a iniciativa conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (SBTH) e foi aprovada pelo Programa de Centros de Desenvolvimento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, disponibilizou um aporte de R$ 4 milhões para a concretização do projeto.

A trombose venosa é uma doença caracterizada pela formação de trombos (coágulos) nas veias de qualquer parte do corpo, principalmente nas das pernas, podendo evoluir para uma embolia pulmonar caso se movimente pela corrente sanguínea. “Embora seja a terceira causa de óbito entre as enfermidades cardiovasculares, ela pode ser evitada na grande maioria dos casos”, comentou.

No Brasil não existem dados consolidados sobre a sua ocorrência na população. Como consequência, as estratégias públicas para mitigação da doença são baseadas em estudos divulgados por outros países. “O trabalho do CDT estabeleceu três registros focados em trombose: o primeiro em adultos, o segundo em crianças hospitalizadas e o terceiro em pacientes com câncer”, disse.

Edmir Chedid explicou ainda que, para garantir os resultados, foi formada uma rede com centros hospitalares em seis municípios (Campinas, Barretos, Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo), que incluíram no programa mais de 10 mil pacientes, convidados pessoalmente em sua primeira visita a algum hospital para então serem acompanhados ao longo do estudo.

Imagem: O estudo terá duração de cinco anos e fará o levantamento de dados prospectivos dos pacientes por um período de até 24 meses.

SERVIÇO

CDT Centro de Doenças Tromboembólicas

Data: 18/08/2023.

Local: Hemocentro da Unicamp.

Rua Carlos Chagas, 480.

Barão Geraldo – Campinas/SP.

Horário: 9h30.