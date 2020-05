Unidade de campanha de Jaguariúna já atendeu mais de 300 pacientes

A unidade de campanha de Jaguariúna, localizada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, atendeu 314 pacientes até o último dia 4 de maio. O local, que começou a funcionar no último dia 22 de abril, centraliza o primeiro atendimento a pacientes com problemas respiratórios e sintomas de síndromes gripais e de Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as pessoas que apresentarem os sintomas típicos de gripes ou de contaminação pelo coronavírus devem procurar a unidade de campanha para a primeira triagem, e não se dirigir diretamente ao pronto-socorro do Hospital Municipal Walter Ferrari.

“As pessoas estão voltando a procurar o pronto-socorro e isso tem aumentado o fluxo de pessoas no local, o que não é o ideal nesse momento de pandemia. Por isso, pedimos para que as pessoas que apresentarem sintomas de síndromes gripais busquem primeiro o atendimento em nossa unidade de campanha, que é a o centro de referência para esse tipo de atendimento”, explica a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Com cerca de 400 metros quadrados de área, a unidade de campanha de Jaguariúna possui 29 leitos – o que aumentou em quase 200% o total de leitos da UPA. Sete leitos, localizados em salas de alvenaria, ficarão como legado após a pandemia, sendo incorporados à unidade 24h.

A unidade de campanha foi planejada para atender pessoas de todas as idades. Além da recepção, há uma ala só para pediatria, uma sala de medicação e um espaço exclusivo para os leitos.

Foto: Samuel Oliveira