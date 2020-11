Unidades de Saúde do São Dimas e Três Pontes serão reformadas e ampliadas

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, esteve reunido na tarde de terça-feira, 27/10, com os secretários de Saúde, Vinicius Grana Tonon, e Desenvolvimento Urbano, Paulo Afonso Righetti para o acerto dos detalhes de duas obras que serão licitadas na região do São Dimas e distrito de Três Pontes.

As unidades de Saúde serão reformadas e ampliadas, aos moldes das unidades do Jardim Brasil, que já foi entregue pela Prefeitura, e da Boa Vereda, que está em fase final das obras. “Pudemos ouvir os funcionários para que eles dessem a sugestão para termos unidades de saúde que sejam de funcionais e ao mesmo tempo confortáveis para os usuários do Sistema Único de Saúde”, ressaltou o prefeito de Amparo.

Com a aprovação do projeto da tarde de hoje, o Chefe do Executivo determinou que as secretarias deem andamento para a abertura do processo licitatório visando a contratação da empresa que realizará a reforma.