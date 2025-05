Procurado é preso com moto adulterada em Santo Antônio de Posse

Suspeito tentou enganar a PM com identidade falsa; veículo tinha chassi raspado e placa irregular

Um homem procurado pela Justiça foi preso na madrugada desta sexta-feira (9) pela Polícia Militar no bairro São Judas. Além do mandado de prisão em aberto, ele também foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade ideológica e desobediência.

A prisão ocorreu por volta das 4h50, quando os policiais avistaram o suspeito conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Ele estacionou rapidamente e tentou despistar os agentes entrando em um comércio. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Minutos depois, o dono do comércio informou ter achado uma chave de moto em sua garagem. Ao testarem a chave na motocicleta, ela funcionou, e o suspeito admitiu ser o dono. A PM verificou que o chassi da moto estava suprimido e a placa era uma imitação grosseira. O homem alegou ter comprado o veículo em um leilão, mas a consulta revelou que ele estava registrado como “baixa permanente”.

O suspeito ainda tentou enganar os policiais fornecendo nomes falsos, mas foi identificado via aplicativo como W.R., com mandado de prisão por embriaguez ao volante. Ele também estava com a CNH vencida.

Levado à Central de Polícia Judiciária, ele se recusou a participar da Legitimação à Distância e permaneceu preso. Foram registrados dois boletins de ocorrência: um por captura de procurado e outro por adulteração de veículo, falsidade ideológica e desobediência. A moto foi apreendida.