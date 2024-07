Unimed Amparo recebe prêmio de qualidade em Atenção Primária à Saúde

Em mais um ano, o UniPleno, serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) da Unimed Amparo, foi reconhecido com o Prêmio Qualificare. Promovido pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp), a premiação tem como propósito fortalecer as unidades de APS, proporcionando estímulos e apoio à qualidade, satisfação e segurança dos serviços prestados.

Durante o processo de premiação, é avaliada a qualificação dos processos da assistência prestada, buscando atender aos requisitos da Resolução Normativa nº 506 do Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), às legislações vigentes, às metodologias de acreditação e às boas práticas mundialmente consolidadas.

Atenção Primária à Saúde é aposta para atendimento integral

Com uma assistência centrada no paciente e uma abordagem integral e personalizada, a Atenção Primária à Saúde é uma das apostas do setor de saúde e ganha força no pós-pandemia. Neste modelo, o investimento é na prevenção e no cuidado do beneficiário, com uma equipe multidisciplinar que envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e outras especialidades.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a Atenção Primária pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo da vida. O modelo traz um cuidado que observa o histórico de saúde e o acompanhamento contínuo, especialmente de doenças crônicas, promovendo qualidade de vida, reduzindo de forma significativa as internações e a busca por serviços de urgência e emergência.