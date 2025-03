UPAs de Mogi Guaçu ganham laboratórios internos e pacientes terão resultado de exames em até 40 minutos

A partir desta semana, as duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e do Jardim Santa Marta passaram a contar com laboratórios internos de análises clínicas 24 horas por dia. Agora, os exames laboratoriais, que, até então eram encaminhados para análise em instalações hospitalares, serão realizados in loco, em espaços adaptados e equipados dentro de cada unidade, agilizando o processo e melhorando o acesso dos resultados de quatro horas para até 40 minutos.

Durante a manhã desta sexta-feira, 7 de março, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Luciano Firmino Vieira, visitaram as instalações dos novos laboratórios da UPA do Jardim Novo II e da UPA do Jardim Santa Marta.

Para o chefe do Executivo, com os laboratórios a rapidez e a segurança dos procedimentos serão maiores. “Isso é mais um avanço da Saúde de Mogi Guaçu. Os novos laboratórios irão processar exames de urgência e essa mudança visa reduzir o tempo de espera por resultados e aumentar a eficácia dos diagnósticos, especialmente em meio à atual epidemia de dengue”, comentou.

Já o superintendente do Hospital Municipal disse que o laboratório vai tornar o atendimento mais rápido com um diagnóstico mais eficaz. “Com equipamentos de última geração e profissionais treinados, os exames, que antes eram enviados a um laboratório externo, serão analisados dentro de cada UPA de Mogi Guaçu e, desta forma, o tempo de espera vai cair de quatro horas para 40 minutos”, falou.

De acordo com ele, antes da implantação dos laboratórios, os exames solicitados pelos médicos eram coletados na unidade e levados a um laboratório externo. “Com o novo laboratório esse mesmo procedimento de coleta, análise e devolução do material biológico ao paciente sofrerá uma redução muito considerável de espera para quem está na unidade aguardando o diagnóstico”, destacou.

Também participaram da visita os vereadores Adriano Batatinha, Alex Tailândia e Ditão da Ambulância, assim como a secretária de Saúde, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

Exames

Os laboratórios da UPA do Jardim Novo II e da UPA do Jardim Santa Marta irão funcionar continuamente, realizando os principais exames necessários ao atendimento médico em cada unidade. Entre os exames disponíveis estão os de bioquímica de amilase, Transaminase Glutâmico-Oxalacética (TGO), Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP), Creatina Quinase MB (CK-MB), troponina, ureia, creatina, sódio e potássio, gasometria, hemograma, urina e coagulograma.

Cada unidade está equipada com quatro aparelhos sendo: BM 200 – Bioquímica (200 exames/hora); Gasômentro (gasometria arterial e venenosa);

AVL Roche (sódio e potássio); e XN 550 Sysmex (hemograma) e microscópio (hemograma e uréia).

A UPA do Jardim Novo II atende, em média, 600 pessoas diariamente, enquanto a UPA do Jardim Santa Marta cerca de 450 pacientes/dia.