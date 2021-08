Vacinação contra a Covid-19 avança para a faixa dos 27 aos 24 anos em Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde vai vacinar ao longo desta semana toda população com 24 anos de idade ou mais. Cada dia da semana será destinado a uma faixa etária, de acordo com o Calendário Municipal de imunização.

Paralelamente, também ocorrerá vacinação para quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso ou agendada para até 06/08.

Em algumas UBS (Unidades Básicas de Saúde), a imunização ocorrerá das 13h às 15h30 e, em outras, das 15h às 19h.

Cada munícipe deve procurar sua unidade de referência ou a unidade mais próxima de sua residência para ser imunizado.

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. No entanto, para aqueles que vão receber a primeira dose, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid

Para quem vai receber a segunda dose do imunizante, basta levar os documentos pessoais (RG/CPF) e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.

Confira as datas, locais e horários de vacinação para cada grupo prioritário (artes):