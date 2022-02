Vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado (5) em POSSE

Com intuito de agilizar a imunização das crianças do município, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse, realiza neste sábado, dia 5, o “Dia C” de vacinação infantil contra Covid-19, para crianças de 5 a 11 anos. A ação acontece na sala de vacinação da Vigilância Epidemiológica, das 8h às 17h, sendo mais uma oportunidade para os pais levarem seus filhos para serem imunizados contra o coronavírus, dando maior segurança para o retorno às aulas.

Também serão imunizados no local, os adolescentes de 12 a 17 anos e a população adulta de 18 anos ou mais, sendo aplicadas a primeira, segunda e terceira dose (reforço) do imunizante, com intuito de completar o esquema vacinal da população.

Além da vacinação contra Covid-19, os pais também poderão levar seus filhos para a atualização da carteira de vacinação. Com a carteira em mãos, os profissionais avaliarão quais doses precisavam ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

Para agilizar o processo de imunização contra Covid-19, os pais podem se anteciparem e fazer o pré-cadastro dos seus filhos, disponível no site (https://vacinaja.sp.gov.br/). Ele não é obrigatório, mas colabora para otimizar as doses, e traz mais celeridade no tempo de atendimento nos postos de imunização, evitando filas e aglomerações.

Até o momento, 638 crianças receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19. Com estimativa populacional de 23.742 munícipes, 84% da população foi imunizada com a primeira dose e 76% recebeu as duas doses contra Covid-19. Se tratando da dose de reforço, 29% dos munícipes receberam o antígeno.

Intervalo da 2ª dose infantil:

Butantan (Coronavac): 28 dias ou 4 semanas após a 1ª dose

Pfizer Pediátrica: 56 dias ou 8 semanas após a 1ª dose.

Intervalo da 2ª dose para Adultos e adolescentes:

Butantan (Coronavac) adultos: 15 dias após 1°dose

AstraZeneca: 8 semanas ou 56 dias após 1ª dose

Pfizer maiores de 12 anos: 21 dias após 1ª dose

Janssen: de 2 a 6 meses após 1ª dose

Intervalo da Dose de Reforço para adultos (+18)

Butantan (Coronavac), AstraZeneca e Pfizer: 4 meses após a 2ª dose

Janssen: 61 dias após a dose única