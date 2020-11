Vando Magnusson (PSDB) é reeleito prefeito de Conchal

Vando Magnusson, do PSDB, foi reeleito prefeito de Conchal para os próximos quatro anos, em votação finalizada na noite de domingo (15). Às 23h20, todas as urnas da cidade haviam sido apuradas. O candidato recebeu 9.031 votos, o equivalente a 56,41% dos votos válidos. Rogério da Farmácia, do PMN, ficou na segunda colocação, com 5.457 votos, 34,08% dos votos válidos

Magnusson tem 59 anos e nasceu em Conchal. A vice-prefeita reeleita será Angela Caleffi, que também é do PSDB. A coligação “Conchal crescendo com trabalho e honestidade”, formada pelos partidos: PP, PDT, PL e PSDB, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Estatísticas

Conchal tem 21.972 eleitores, hoje 17.602 compareceram às urnas para escolher o executivo e legisladores do município.

Vereadores eleitos

Pedrin (PSDB) – 740

Marquinho Gato Bill (PSD) – 648

Arlei Cavalheiro (PODE) – 531

Gaby Turmeiro (PL) – 464

Ito (DEM) – 459

Paulo Ferreira (PDT) – 421

Geny Sampaio (PSDB) – 419

Robinho (PSL) – 379

Professor Rogério Piru (PMN) – 360

Chica (PDT) – 354

Juninho (PP) – 226