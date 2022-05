VE realiza reunião com atiradores do TG para ações de combate à dengue

Nesta segunda-feira, 2 de maio, equipe do setor de Vigilância Epidemiológica (VE) esteve reunida com os atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Mogi Guaçu, para tratar de ações de combate à dengue. Os casos da doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, têm preocupado a Secretaria Municipal de Saúde.

A enfermeira da VE, Tathiana Póvoa de Faria, contou que o encontro serviu para passar orientações aos atiradores referentes ao trabalho de abordagem da população durante o Dia D de Mogi Guaçu no combate à dengue que será realizado no dia 14 de maio, um sábado. “Passamos um vídeo falando sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti explicando sobre as dificuldades que eles podem encontrar com os cidadãos, que podem se recusar em atender as equipes no dia da ação”.

Segundo ela, a estratégia tem que ser uma somatória de esforços para esta fase difícil e, por isso, ações estão sendo colocadas em prática para combater o avanço da doença. “O principal objetivo é sensibilizar a população para a importância da adoção de medidas para o combate do Aedes aegypti em ambiente doméstico ou comercial. Por isso, é essencial que os moradores intensifiquem as medidas de controle vetorial nesta época do ano”, comentou

Em Mogi Guaçu, até o momento, são 746 casos positivos e mais de duas mil notificações. “A região do Ypê é a que mais registra casos e já passou por serviços de nebulização, assim como outras áreas”, reforçou.

Combate

No sábado, 14 de maio, vai acontecer o Dia D de Mogi Guaçu no combate à dengue. Para isso, serão formados mutirões que estarão espalhados nas quatro regiões do município com o objetivo de recolher lixo e entulho. A ação contará com a participação das Secretarias Municipais e autarquias, além de voluntários e dos atiradores do Tiro de Guerra.

No entanto, Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica têm reforçado o trabalho rotineiro, como a visita de orientação às residências, bloqueios de casos suspeitos e confirmados, eliminação de criadouros e aplicação de inseticida.