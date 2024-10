Veículo capota após colisão na SP-340 em Mogi Mirim

foto: redes sociais

Na manhã deste domingo (29), um veículo de passeio capotou e foi parar no canteiro central da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. De acordo com a Polícia Rodoviária, o automóvel colidiu com a traseira de um caminhão antes de capotar.

O acidente ocorreu no km 152, no sentido São Paulo. Segundo a concessionária Renovias, responsável pela administração da rodovia, a vítima foi atendida pela equipe médica e levada para a Santa Casa de Mogi Mirim.

Ainda conforme a concessionária, não houve necessidade de interdição de faixas, e o tráfego no local seguiu sem registros de lentidão.