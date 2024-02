Veículo com sinais suprimidos apreendido em Mogi Guaçu: Menor de 17 anos é identificado

Da Redação

Na tarde de 14 de fevereiro, uma operação da Equipe de ROCAM em patrulhamento pela Avenida José Rodrigues Neto, em Mogi Guaçu, teve um desdobramento inesperado ao avistarem uma motocicleta em alta velocidade adentrando o bairro Esplanada. Iniciou-se então uma diligência para localizar e abordar o veículo em questão.

O desenrolar da operação foi rápido e eficiente. Ao acessarem a Rua Joaquim Rodrigues, os policiais flagraram o condutor, identificado como A.C.F.R., estacionando a motocicleta Honda 150. Sem hesitar, procederam com a abordagem, na qual nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a averiguação, verificou-se que tanto a numeração do chassi quanto a do motor estavam parcialmente suprimidas, além de constatar que a placa era artesanal.

Diante dessas circunstâncias, os policiais solicitaram apoio da VTR de Força Tática para conduzir A.C.F.R. e a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil de Mogi Guaçu. No CPJ, o delegado de plantão, elaborou o Boletim de Ocorrência, devidamente acompanhado pela família no ato da apreensão.

A genitora de A.C.F.R. acompanhou todo o desenrolar da ocorrência na delegacia. Após a conclusão dos procedimentos necessários, A.C.F.R. foi liberado ao cuidado de seu padastro pelo delegado de polícia.

Essa ocorrência ressalta a importância do trabalho policial na manutenção da ordem pública e no combate a atividades ilícitas, garantindo a segurança e a tranquilidade da comunidade mogiana.