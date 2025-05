Handebol: infantil feminino estreia com derrota para Franca na Lhesp

Seguindo o trabalho de retomada das categorias de base do handebol, no domingo, 27 de abril, o time infantil feminino estreou no campeonato da Lhesp (Liga de Handebol do Estado de São Paulo). Em Nova Odessa, no Ginásio Municipal de Esportes ‘Adriana Daniel de Camargo’ (Adrianinha), o Itapira Handebol Clube/SEL perdeu por 32 a 4 para Franca.

O time comandado por Maycon Luiz Braglin e Amanda Laura de Souza contou com Ana Luísa Santos, Giovanna Delizoicov, Isabella dos Santos, Lara Polidoro, Manuela Contessotto, Manuela da Silva, Maria Clara Melo, Mariana Rocha, Melissa Novais e Valentina Ribeiro entre as atletas.

Os próximos desafios do Itapira Handebol Clube/SEL na Lhesp serão no dia 18 de maio. No Ginásio do Lagoa Seca, em Rio Claro, o mirim masculino enfrentará SEST/SENAT/Crescer/SEME Rio Claro. Já o time adulto masculina estreia na competição e parte em busca do pentacampeonato enfrentando a Associação Atlética Caldense, de Poços de Caldas (MG).