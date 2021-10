Velório da ex-vereadora Cláudia Munhoz é realizado na Câmara de Artur

O velório da professora e ex-vereadora Cláudia Munhoz é realizado nesta terça-feira (5) na Câmara Municipal de Artur Nogueira. Familiares e amigos, extremamente emocionados, prestam últimas homenagens para a nogueirense que faleceu em decorrência de uma infecção generalizada por diabetes. A cidade decretou luto oficial de três dias. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Municipal de Artur Nogueira.

O professor Paulinho Munhoz, irmão de Cláudia Munhoz, agradeceu as manifestações de solidariedade neste momento de luto da família. “Minha irmã era mais do que uma professora, era uma mãezona para todos. Queria agradecer as manifestações de solidariedade de tantos alunos. É um momento de dor, mas sei que ela foi encontrar com o filho dela, que ela sentia tanta falta”, afirma emocionado.

A professora Cláudia Munhoz faleceu aos 58 anos. Segundo familiares, a morte foi decorrente de uma infecção generalizada por diabetes.

Moradora de Artur Nogueira desde 1986, Cláudia Munhoz deixa o esposo Vlademir Bilatto e os filhos Beatriz, Júlia e Gabriel (in memorian). Ela já foi vereadora em Artur Nogueira e atuou como professora no município nogueirense.

Trajetória

A paulistana Maria Cláudia Munhoz Bilatto nasceu em 1962 e se elegeu vereadora em 1992. Em seu mandato, lutou principalmente por melhorias na educação, mas acabou por se decepcionar com a pouca força que os vereadores detinham nas decisões políticas da cidade.

Em 2001, Cláudia conseguiu a denominação oficial da Escola Estadual do Jardim Conservani para E. E. Professor José Apparecido Munhoz, nome de seu pai, também professor, diretor de diversas escolas em Artur Nogueira e Secretário da Educação.

Devido às dificuldades em realizar a alteração do nome da escola, Cláudia considera o feito uma grande vitória e uma justa homenagem “a quem tanto lutou e amou a educação de Artur Nogueira”.

Repercussão

O Prefeito Lucas Sia (PSD) publicou em suas redes sociais uma homenagem a professora.

Hoje é um dia muito triste, você foi embora sem se despedir. Que ano difícil, tantas perdas… obrigado por toda nossa amizade. Eu amo você minha grande amiga. Tenho certeza que está nos braços do PAI e matando as saudades do seu filhão e de sua mãezinha. Nossas últimas conversas foram de esperança, mas infelizmente Deus teve outros planos para você. Sempre sorria ao te ver, ao conversarmos, hoje você se foi e me fez chorar, obrigado por sempre confiar em mim e por todo carinho, um dia nos reencontraremos e repetiremos esse nosso abraço. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares, principalmente ao Paulo Munhoz e a Bia Munhoz. Artur Nogueira perde uma grande mulher que fez história em nossa cidade, eu perco uma grande amiga. Até logo minha grande Amiga Cláudia Munhoz!