Verde promove capacitação sobre jardins de chuva, soluções para drenagem

Profissionais que atuam na Prefeitura de Campinas e autarquias foram capacitados para implementação de jardins de chuva, soluções que, além de aumentar as áreas verdes, tem como meta reduzir impactos das chuvas fortes em locais de alagamento por meio da drenagem natural da água das chuvas. O treinamento foi promovido pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) a 37 pessoas nos dias 20 e 22 de março na Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado (Etecap), no Jardim Santa Mônica.

De acordo com o secretário do Verde, Rogério Menezes, um jardim de chuva é como um canteiro ou jardim comum projetado e construído como uma esponja que ajuda no escoamento de águas pluviais nas áreas urbanas. “Essa estrutura minimiza os impactos de enchentes e alagamentos, pois deixa o solo mais permeável e capaz de absorver maiores quantidades de água da chuva que percorre telhados, calçadas e ruas”, explicou.

“A atividade foi muito produtiva para todos e envolveu o compartilhamento de ideias, conhecimentos técnicos e projetos”, afirmou Menezes. Ele frisou ainda que o corpo técnico da Secretaria é muito qualificado e aberto à inovação e realiza intercâmbio de experiências com municípios de porte semelhante a Campinas.

O treinamento contemplou servidores e funcionários das secretarias do Verde, Serviços Públicos, Infraestrutura, Planejamento e Urbanismo, Habitação, Educação, Saúde e das autarquias Emdec, Sanasa e Fundação José Pedro de Oliveira, gestora da Mata de Santa Genebra. “O objetivo foi divulgar conceitos sobre soluções baseadas na natureza e articular as diferentes áreas da prefeitura para a implantação de projetos no município”, disse o engenheiro agrônomo da SVDS, Luiz Fernando Vogel.

Segundo o engenheiro ambiental Gabriel Neves, também da SVDS, “o serviço público percebe cada vez mais o potencial de sucesso de ações intersetoriais, em que projetos são elaborados de maneira integrada e atendendo as demandas de várias áreas. Esta capacitação está nesta linha de trabalho”.

A iniciativa contou com o apoio da WRI Brasil, em parceria com as empresas Guajava e Geasa, dentro do Projeto Cities4Forest, no qual o município de Campinas faz parte. Especialistas destas organizações ofereceram conhecimento e apoio para auxiliar no desenvolvimento para a implantação de soluções de infraestruturas verdes, para drenagem sustentável, tornando as cidades mais resilientes e sustentáveis.