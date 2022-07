Vereadora Jana faz agenda com deputado e apresenta conquistas para Amparo

Tenente Coimbra tratou de causa animal, escola cívico-militar, saúde e defesa civil

A vereadora de Amparo Janaina Pereira (PDT) acompanhou o deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) durante sua visita ao município, no dia 29 de junho. O destaque da visita foi o anúncio da conquista de R$ 100 mil para a causa animal, área que a vereadora tem forte atuação. “Agradeço ao deputado por nos atender nesse pedido. Este recurso será totalmente investido pelo Departamento de Bem-Estar Animal, recém-criado na Prefeitura”, declarou Janaina.

Entre os compromissos, o deputado visitou a Câmara Municipal e se reuniu com o presidente, vereador Carlos Cazotti (MDB) para tratar sobre a possibilidade de uma escola cívico-militar em Amparo. “O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. Já apresentamos ao prefeito a proposta para Amparo e agora estamos compartilhando com vocês, vereadores”, resumiu o parlamentar.

Houve ainda reunião com os secretários municipais de Saúde e Segurança Pública, quando o deputado Tenente Coimbra se comprometeu a enviar recursos para saúde e um veículo 4×4 para Defesa Civil. “Acreditamos que muitas outras parcerias serão feitas em prol de nossa querida Amparo”, finalizou Janaina.